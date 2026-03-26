Maciej Kurzajewski jest popularnym prezenterem, który występuje w formacie "halo tu polsat". To jednak nie koniec. 25 marca wystartował jego podcast "Serio?". W pierwszym odcinku gościem był Radosław Majdan. Podczas rozmowy pojawił się m.in. wątek sportu, ale to słowa o rozstaniach prowadzącego i byłego bramkarza przykuły największą uwagę.

Zobacz wideo Doda o spotkaniu z Majdanem. Mocne słowa

Radosław Majdan wprost o komentarzach Dody. "Odpuściłem"

W podcaście Radosław Majdan i Maciej Kurzajewski poruszyli temat prawdy w mediach. Były bramkarz wspomniał o Dodzie i jej medialnych wypowiedziach. - Pewnie jestem bardzo mocno na to wyczulony, że jeżeli walczysz o tę prawdę, jeżeli ona przekracza gdzieś granice zdrowego rozsądku, to zależy też z kim. Ja sam odpuściłem mojej drugiej żonie i ogólnie dzisiaj się z tego śmieję - mówił.

Maciej Kurzajewski zauważył, że mimo upływu czasu Doda wciąż wraca do relacji z byłym mężem. - Ona tobie nie odpuszcza - padło. Majdan podkreślił, że nie przywiązuje do tego większej wagi. - Wiesz co, traktuję to, jak jakąś iluzję. Coś, co dzieje się poza mną, bez mojego udziału, bez mojej wiedzy, ani też bardziej przyzwolenia. (...) Gdybym był sam, gdybym był sfrustrowany, gdybym nie miał pracy i wiesz, gdyby targały mną takie złe emocje, to pewnie bardziej bym gdzieś w tych chwilach słabości chciał odreagować - skwitował.

Radosław Majdan poradził Maciejowi Kurzajewskiemu. "Musisz uzbroić się w cierpliwość"

W trakcie rozmowy Radosław Majdan podzielił się z Kurzajewskim pewną radą. - Dzisiaj jestem spokojny, jestem szczęśliwy, [więc gdy - przyp.red.] po prostu słyszę jakąś kolejną bzdurę, to coraz częściej się uśmiecham się. Ale pomyślałem sobie o tobie, że być może musisz uzbroić się w cierpliwość, tak jak ja, bo ja 18 czy 20 lat o tym słucham - komentował. W odpowiedzi prezenter wspomniał o swoim małżeństwie z Pauliną Smaszcz. - Ja też się coraz częściej uśmiecham, słysząc kolejne bzdury. Ja słucham o tym dobrych kilka lat po swoim rozwodzie i coraz bardziej dochodzę do wniosku, że należy usiąść na kanapie i po prostu spokojnie przeżywać życie - skwitował.