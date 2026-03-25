W środę, 25 marca, Marcin Rogacewicz świętował 46. urodziny. Ten dzień postanowił spędzić ze swoją ukochaną, Agnieszką Kaczorowską, która nie tylko złożyła mu życzenia, ale i przygotowała niespodziankę. Oczywiście nie byłaby sobą, gdyby wszystkiego nie pokazała również na InstaStories.

Takie życzenia usłyszał Marcin Rogacewicz od Agnieszki Kaczorowskiej. Ale mu kupiła tort!

Agnieszka Kaczorowska opublikowała dwa zdjęcia na InstaStories. Na pierwszym z nich widzimy Marcina Rogacewicza w restauracji, który siedząc przy stoliku, odchylił głowę do tyłu, a ręce uniósł do góry. Z kolei na stoliku można dostrzec zarówno jego, jak i Agnieszki Kaczorowskiej dania obiadowe. Wszystko wskazuje na to, że tak wyglądał urodzinowy obiad Rogacewicza. "Bądź zawsze tak szczęśliwy" - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Na drugim zdjęciu para zapozowała już razem. Na twarzach Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza można zauważyć promienne uśmiechy, natomiast w dłoni aktora widać tort, który wygląda jak małe dzieło sztuki. Został bowiem ozdobiony malutkim fortepianem, gitarą i mikrofonem. Z przodu znalazł się napis "I co dalej?". "Niespodzianka się udała" - napisała tancerka na zdjęciu.

Kolejne życzenia od Agnieszki Kaczorowskiej i nie tylko. To napisała ukochana aktora

To jednak nie koniec. Agnieszka Kaczorowska dodała również kolejne fotografie na swój profil. Na jednej z nich Marcin Rogacewicz zdmuchuje świeczkę na torcie. W opisie tancerka znów złożyła życzenia swojemu ukochanemu.

"Niech twoje piękne serce zawsze będzie spokojne i kochane… dziś tak jak lubisz najbardziej. W ciszy. W naturze. Bez pędu" - napisała.

Pod jej postem posypały się komentarze zarówno od fanów, jak i sławnych znajomych. "Wszystkiego prawdziwego" - napisała Anna Korcz. "Marcin, szczęścia, aby się ułożyło, co ma się ułożyć i samych ciekawych projektów, które będą cię rozwijać albo będziesz się w nich świetnie bawił" - napisała Olga Bołądź. Marzena Rogalska również pokusiła się o napisanie krótkich życzeń. "Całuski urodzinowe prosto w serce" - czytamy. "I niech dalej wam się układa wszystko pomyślnie!", "Ale cudnie! Wszystkiego dobrego", "Wszystkiego najlepszego" - pisali fani.