W 2022 roku w sieci zaczęły pojawiać się spekulacje na temat rozstania Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego. Aktorka zdecydowała się potwierdzić doniesienia w marcu 2024 roku w rozmowie z natemat.pl. W wywiadzie Gąsiorowska przyznała, że ona i jej mąż "nie są razem już bardzo długo". 17 listopada 2025 roku w warszawskim Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi rozpoczęła się ich rozprawa rozwodowa.
Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski, którzy przez lata uchodzili za zgraną parę zarówno na ekranie, jak i w życiu prywatnym, są o krok od formalnego zakończenia swojego małżeństwa. Ich historia zaczęła się w 2010 roku. Para doczekała się dwójki dzieci: syna Klemensa i córki Jadwigi.
Niestety, po 15 latach relacja dobiegła końca, a pozew rozwodowy złożony przez aktorkę w 2023 roku uruchomił długotrwałą batalię sądową. - Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw. Już bardzo długo nie jesteśmy razem. Tak, rozwodzimy się - mówiła Gąsiorowska w rozmowie z portalem naTemat. Media dotarły do daty kolejnej sprawy rozwodowej. Według informacji "Faktu" odbędzie się ona pod koniec marca 2026 roku.
Wiele wskazuje na to, że nadchodzący termin rozprawy rozwodowej może być decydujący. Ostatnie posiedzenie w listopadzie 2025 roku zakończyło się bez wyroku. Na sali pojawiła się jedynie Gąsiorowska, a sąd przesłuchał świadków, w tym kuratorkę. W trakcie postępowania zalecono także terapię "wyciszającą emocje". Teraz wszystko zależy od rozprawy zaplanowanej na koniec marca 2026 roku.