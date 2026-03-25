W 2022 roku w sieci zaczęły pojawiać się spekulacje na temat rozstania Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego. Aktorka zdecydowała się potwierdzić doniesienia w marcu 2024 roku w rozmowie z natemat.pl. W wywiadzie Gąsiorowska przyznała, że ona i jej mąż "nie są razem już bardzo długo". 17 listopada 2025 roku w warszawskim Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi rozpoczęła się ich rozprawa rozwodowa.

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski, którzy przez lata uchodzili za zgraną parę zarówno na ekranie, jak i w życiu prywatnym, są o krok od formalnego zakończenia swojego małżeństwa. Ich historia zaczęła się w 2010 roku. Para doczekała się dwójki dzieci: syna Klemensa i córki Jadwigi.

Niestety, po 15 latach relacja dobiegła końca, a pozew rozwodowy złożony przez aktorkę w 2023 roku uruchomił długotrwałą batalię sądową. - Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw. Już bardzo długo nie jesteśmy razem. Tak, rozwodzimy się - mówiła Gąsiorowska w rozmowie z portalem naTemat. Media dotarły do daty kolejnej sprawy rozwodowej. Według informacji "Faktu" odbędzie się ona pod koniec marca 2026 roku.

Rozwód Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego. Ostatnia rozprawa była bez wyroku

Wiele wskazuje na to, że nadchodzący termin rozprawy rozwodowej może być decydujący. Ostatnie posiedzenie w listopadzie 2025 roku zakończyło się bez wyroku. Na sali pojawiła się jedynie Gąsiorowska, a sąd przesłuchał świadków, w tym kuratorkę. W trakcie postępowania zalecono także terapię "wyciszającą emocje". Teraz wszystko zależy od rozprawy zaplanowanej na koniec marca 2026 roku.