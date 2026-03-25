18 marca Michał Wiśniewski potwierdził plotki o rozstaniu z żoną Polą. O wszystkim opowiedział na nagraniu opublikowanym w sieci. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz. (...) Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę - ze względu na dwójkę naszych dzieci - o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - komentował. Teraz jego była ukochana zabrała głos w sieci.

Zobacz wideo Tajner o rozstaniu z Wiśniewskim. Zaskakujące słowa

Pola Wiśniewska z nowym wpisem. "Nie wszyscy muszą być..."

Pola Wiśniewska na bieżąco dzieli się krótkimi refleksjami na swoim kanale nadawczym na platformie Instagram. "Każda sytuacja życiowa jest tymczasowa. Kiedy jest dobrze, ciesz się tym i czerp z życia pełnymi garściami. Kiedy nie jest dobrze, pamiętaj, że to nie będzie trwać wiecznie i że w końcu przyjdą lepsze dni" - przekazała 20 marca. Teraz zamieściła nowy wpis, o którym zrobiło się głośno w mediach. "Nie wszyscy muszą być wobec ciebie lojalni. Niektórzy są przypomnieniem, aby uważać na towarzystwo, w którym się przebywa" - napisała Pola Wiśniewska. Co sądzicie o słowach (jeszcze) żony wokalisty?

Pola Wiśniewska wystąpiła w telewizji. Nie chciała rozmawiać o rozstaniu

Cztery dni po ogłoszeniu rozstania Pola Wiśniewska była gościnią w programie "Pytanie na śniadanie". Opowiedziała m.in. o swojej diecie, ale w rozmowie nie zabrakło także tematu rozpadu małżeństwa. W formacie wspomniano o tym, że stres wpływa na nasze zdrowie i dietę. - Pola, czy ty też tak czujesz? Co twoje ciało teraz do ciebie mówi? - zapytała Marta Surnik. - To tak w nawiązaniu do ostatnich sytuacji? Jeśli chodzi o moje nawyki żywieniowe, nic się nie zmieniło. Jest w porządku, ale wiadomo... reszty nie będę komentować ze względu na najbliższych - stwierdziła Pola Wiśniewska w programie. Odmówiła komentarza na temat oświadczenia byłego partnera.