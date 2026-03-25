18 marca Michał Wiśniewski potwierdził plotki o rozstaniu z żoną Polą. O wszystkim opowiedział na nagraniu opublikowanym w sieci. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz. (...) Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę - ze względu na dwójkę naszych dzieci - o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - komentował. Teraz jego była ukochana zabrała głos w sieci.
Pola Wiśniewska na bieżąco dzieli się krótkimi refleksjami na swoim kanale nadawczym na platformie Instagram. "Każda sytuacja życiowa jest tymczasowa. Kiedy jest dobrze, ciesz się tym i czerp z życia pełnymi garściami. Kiedy nie jest dobrze, pamiętaj, że to nie będzie trwać wiecznie i że w końcu przyjdą lepsze dni" - przekazała 20 marca. Teraz zamieściła nowy wpis, o którym zrobiło się głośno w mediach. "Nie wszyscy muszą być wobec ciebie lojalni. Niektórzy są przypomnieniem, aby uważać na towarzystwo, w którym się przebywa" - napisała Pola Wiśniewska. Co sądzicie o słowach (jeszcze) żony wokalisty?
Cztery dni po ogłoszeniu rozstania Pola Wiśniewska była gościnią w programie "Pytanie na śniadanie". Opowiedziała m.in. o swojej diecie, ale w rozmowie nie zabrakło także tematu rozpadu małżeństwa. W formacie wspomniano o tym, że stres wpływa na nasze zdrowie i dietę. - Pola, czy ty też tak czujesz? Co twoje ciało teraz do ciebie mówi? - zapytała Marta Surnik. - To tak w nawiązaniu do ostatnich sytuacji? Jeśli chodzi o moje nawyki żywieniowe, nic się nie zmieniło. Jest w porządku, ale wiadomo... reszty nie będę komentować ze względu na najbliższych - stwierdziła Pola Wiśniewska w programie. Odmówiła komentarza na temat oświadczenia byłego partnera.