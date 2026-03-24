Michał Czernecki już w lipcu 2025 roku był bohaterem medialnych doniesień o rozwodzie z żoną po 20 latach małżeństwa. Wkrótce potem jego partnerka zdecydowała się zmienić nazwisko, co jasno sugerowało definitywne rozstanie. Finał sprawy nastąpił błyskawicznie - rozprawa rozwodowa zakończyła się po zaledwie 30 minutach. Co wiadomo na ten temat?

REKLAMA

Michał Czernecki i jego żona spotkali się w sądzie. Tak wyglądała rozprawa rozwodowa

Znany aktor nie mówi o sferze prywatnej i można przypuszczać, że obecny okres nie jest dla niego łatwy. Przed warszawskim sądem pojawił się razem z żoną, by stanąć na pierwszej rozprawie rozwodowej. Jak relacjonował obecny na miejscu reporter Pudelka, aktor od wejścia był wyraźnie poruszony i nie ukrywał emocji. W budynku nie zabrakło też jego partnerki. - Dobrze się bawicie? - rzucił Czernecki do zgromadzonych fotoreporterów. - Nie - usłyszał w odpowiedzi.

Choć między małżonkami nie doszło do otwartego konfliktu i przywitali się bez problemu, napięcie było wyczuwalne. Aktor wdawał się w rozmowy z mediami i dawał do zrozumienia, że ich obecność nie jest mu na rękę. Byli partnerzy weszli na salę kilka minut po czasie, bez prawników. Całość zakończyła się bardzo szybko. Po niespełna pół godzinie z sali jako pierwsza wyszła Magdalena i ogłosiła wprost:

Jestem rozwiedziona.

Michał Czernecki w trakcie rozstania odwiedził TVP. Marzena Rogalska zaskoczyła go pytaniem

Przypomnimy, że aktor odwiedził w sierpniu studio "Pytania na śniadanie", gdzie otrzymał zaskakujące pytanie. Czernecki chciał promować serial, a nieoczekiwanie został poruszony wątek prywatny. Marzena Rogalska zaczęła temat miłości, zwracając się do Czerneckiego i siedzącego obok Nowickiego. - Co to jest dla was miłość w waszym dojrzałym wieku? Bo wszyscy jesteśmy "mężczyźni po przejściach i kobiety z przeszłością" - powiedziała dziennikarka. Aktor wyraźnie się zmieszał i nie chciał kontynuować wątku. - Ja mówię o serialu "Profilerka", to wy sobie rozmawiajcie - odpowiedział wymijająco na antenie TVP2.