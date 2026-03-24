Piotr Kędzierski się wygadał. Wiadomo, kim jest jego ukochana

Piotr Kędzierski od lat pracuje w mediach. Większość kojarzy dziennikarza przede wszystkim z radiem, jak również podcastem, który prowadzi z Kubą Wojewódzkim - "WojewódzkiKędzierski". Teraz pokazał się z zupełnie innej strony i występuje w "Tańcu z gwiazdami". Choć Kędzierski w show-biznesie jest od dawna, niewiele było wiadomo na temat jego życia prywatnego. Dziennikarz 22 marca się wygadał i media szybko zorientowały się, z kim jest związany. Okazuje się, że to znana modelka.

Piotr Kędzierski nie jest wylewny, jeśli chodzi o życie prywatne. Dziennikarz do rodzinnego odcinka "Tańca z gwiazdami" zaprosił mamę. Niewielu jednak wiedziało, że w życiu uczestnika show jest również inna kobieta bliska jego sercu. O tym opowiedział w rozmowie z "Party". - Praca to jedno, wizerunek to drugie i nie chciałbym, żebyśmy mieszali tej intymnej sfery ze sferą popularną. Nie chciałbym, żeby jakiekolwiek moje zachowanie odbiło się na życiu, pracy mojej drugiej połówki, więc postanowiliśmy to sobie w czterech ścianach zamknąć i nie wypuszczać. Kto ma wiedzieć, ten wie. Bardzo serdecznie pannę Agatę pozdrawiam - mówił.

Taneczna partnerka Kędzierskiego miała okazję poznać jego ukochaną. - Miałam okazję spotkać drugą połówkę Piotra. Jest przepiękna, cudowna, miła i wspiera jak może, więc pozdrawiamy - mówiła Magda Tarnowska. Media szybko dodały dwa do dwóch i wywnioskowały, że ukochaną dziennikarza jest Agata Biernat, która pojawia się za kulisami tanecznego show. Kibicuje ukochanemu, przyglądając się jego występom z publiczności. Biernat to Miss Polonia z 2017 roku.

Jak Piotr Kędzierski radzi sobie w "Tańcu z gwiazdami"?

Dziennikarz nie znajduje się w gronie typowanym do zwycięstwa w programie. Kędzierski jest jednak charyzmatyczny i humorem nadrabia pojawiające się, taneczne niedociągnięcia. Za walca wiedeńskiego, którego zaprezentował w ostatnim, rodzinnym odcinku, otrzymał od jurorów 26 punktów. Jedynie za quickstepa z poprzedniego odcinka "Tańca z gwiazdami" otrzymał więcej - 31 punktów. Wynikało to jednak z faktu, iż w jury zasiadła również Kayah i uczestnicy mogli uzyskać nie 40, a maksymalnie 50 punktów.