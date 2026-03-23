Kelly Osbourne zerwała zaręczyny. Relacja informatora zaskakuje

Kelly Osbourne od 23 lat była z Sidem Wilsonem. Siedem miesięcy temu członek zespołu Slipknot, podczas ostatniego koncertu Ozzy'ego Osbourne'a, uklęknął przed 41-latką i się jej oświadczył. W ręku miał wówczas pierścionek z olbrzymim diamentem. Piosenkarka przyjęła oświadczyny. Okazuje się jednak, że był to początek końca ich związku.

REKLAMA

Kelly Osbourne rozstała się z narzeczonym

Kelly Osbourne i Sid Wilson poznali się w 1999 roku, a w 2022 roku ujawnili, że łączy ich coś więcej. W tym samym roku na świat przyszedł ich syn Sidney. W lipcu 2025 roku zaręczyli się za kulisami koncertu "Back to the Beginning". Nic nie wskazywało na to, że w ostatnim czasie ich związek przechodzi kryzys. 23 marca do mediów dotarła jednak informacja, że zakochani nie są już ze sobą.

Kelly i Sid postanowili odwołać swoje zaręczyny. Kelly zmaga się z traumą po stracie ojca. Proces żałoby był niezwykle trudny i robiła wszystko, co w jej mocy, żeby sobie z tym poradzić

- powiedział informator portalu DailyMail. Na tym nie koniec. "Prawdę mówiąc, ona i Sid zmagali się z problemami w swoim związku już od jakiegoś czasu i nie wszystko było takie, jak się wydawało. Starali się to jakoś pogodzić, przede wszystkim ze względu na dziecko, ale ostatecznie uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie separacja" - czytamy na stronie portalu.

Kelly Osbourne "mimo wszystko pozostaje trzeźwa"

22 lipca 2025 roku zmarł Ozzy Osbourne. Kelly bardzo przeżyła śmierć ojca i źle znosi żałobę. W ostatnim czasie mocno schudła, co nie umknęło internautom, którzy nie ukrywali zaniepokojenia. Niestety, znalazła się też grupa hejterów, która w oburzający sposób komentowała metamorfozę piosenkarki. Informator DailyMail twierdzi, że 41-latka mimo kolejnych problemów, a teraz również rozstania, stara się trzymać z daleka od nałogów. "Kelly wiele przeszła w ciągu ostatniego roku. Mimo wszystko pozostaje trzeźwa i teraz skupia się na sobie i swojej roli matki, która idzie naprzód" - czytamy.

