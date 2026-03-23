Lech i Danuta Wałęsowie są małżeństwem od 1969 roku. W tym roku przypada ich 57. rocznica ślubu, a małżonkowie nie ukrywają, że w ich relacji nie brakowało trudnych momentów. Danuta Wałęsa mówiła wprost, że ze względu na polityczną działalność męża większość spraw rodzinnych spoczywała wyłącznie na jej barkach, a to rzucało się cieniem na ich małżeństwo.

Lech Wałęsa został spytany, czy kocha żonę. Zaskakująca odpowiedź

Lech Wałęsa również parokrotnie w dość oschły sposób wypowiadał się o relacji z Danutą. - Mamy siebie dość. Nie jest tak, jak kiedyś. Do pięćdziesiątki było dobrze, potem gorzej - komentował w rozmowie z "Super Expressem". O obecną relację z żoną były prezydent został teraz zapytany w podcaście Janusza Palikota. - Tyle lat ze sobą przeżyliśmy. To był przypadek, ale chyba trafny, bo bez niej byłoby mi trudno zrobić taką karierę - odparł polityk.

Prowadzący zapytał też Wałęsę wprost, czy wciąż może powiedzieć, że kocha swoją żonę. - Chyba tak, tylko teraz już przez przyzwyczajenie, bo to już ponad 50 lat - odpowiedział były prezydent. Dodał także, że "nie wie, czy Danuta również go kocha" - Może na młodszy model wymieniła, kurczę - odparł z rozbawieniem. W tej samej rozmowie Wałęsa przyznał także, że nie jest osobą, która otwarcie mówi bliskim o swoich uczuciach. - Jestem brutalny, walczący. Ja kocham praktycznie - pomóc, zorganizować - tak kocham - wyjawił.

Danuta Wałęsa szczerze wypowiedziała się na temat małżeństwa z Lechem Wałęsą

Danuta Wałęsa przed laty udzieliła bardzo szczerego wywiadu Agacie Młynarskiej. W rozmowie przyznała m.in. że mąż uważał ją za swoją własność. - To jest patriarchat już nawet nie wiem, którego wieku. "Do mnie należy, moja jest i to wszystko". I cierpi bardzo z tego powodu, bo ja już teraz jestem na innym etapie. (...) Należę do siebie, a on nie może tego zrozumieć - wyznała.

Danuta Wałęsa dużo prywatnych kwestii omówiła także w swojej autobiografii "Marzenia i tajemnice", która ukazała się w 2011 roku. Żona Lecha Wałęsy na jej łamach przyznała, że czuła się bardzo samotna, a działalność męża wiele ją kosztowała. Zwierzenia żony nie spodobały się byłemu prezydentowi. - Byłem wychowany w duchu "nie mów nikomu, co się dzieje w domu". A moja żona wiele rzeczy opowiedziała, których nie należało opowiadać. To spowodowało, że jestem inaczej postrzegany - żalił się kilka lat później w swojej biografii "Ja. Rozmowa z Lechem Wałęsą".

