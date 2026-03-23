Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk od 12 lat tworzą szczęśliwy związek. Aktorzy często zaznaczają, że zawsze mogą na siebie liczyć i mocno wspierają się również w kolejnych projektach zawodowych. Banasiuk z całych sił trzyma kciuki za Boczarską, która obecnie bierze udział w "Tańcu z gwiazdami". Aktor nawet towarzyszył partnerce na parkiecie w ostatnim odcinku programu z 22 marca, do którego uczestnicy zapraszali swoich bliskich.

Magdalena Boczarska o relacji z Mateuszem Banasiukiem. Początkowo obawiała się różnicy wieku

Magdalena Boczarska jest starsza od swojego ukochanego o siedem lat. W wywiadzie udzielonym przed laty aktorka wprost przyznała, że początkowo miała pewne obawy z tego powodu. - Długo się wahałam. Miałam problem, że on jest młodszy. Nie wiedziałam, czy mogę sobie pozwolić na ten związek. Czego się bałam? Może najzwyczajniej w świecie tego, co ludzie powiedzą - mówiła w rozmowie z "Pani".

Boczarska nie ukrywa, że ma świadomość, że kobiety, które decydują się na związek z młodszymi partnerami, często niestety zmagają się z ostracyzmem. Z tego właśnie powodu zdecydowała się przyjąć rolę Olgi w filmie "Heaven in hell" z 2023 roku. - Kluczowe było dla mnie to, że film porusza temat różnicy wieku między partnerami i to, jakie kontrowersje wywołuje w dyskursie społecznym, z jakim ostracyzmem spotyka się kobieta, która ma młodszego partnera - komentowała aktorka w wywiadzie dla "Wprost".

- Niby mówi się głośno o tym, że nie powinno budzić to kontrowersji, że to nic innego jak zwykły ageizm. Niestety cały czas w społeczeństwie tak jest, że kobieta z młodszym partnerem budzi zdziwienie, zainteresowanie, jakby było to coś egzotycznego - dodała Boczarska.

Madgalena Boczarska i Mateusz Banasiuk nie chcą brać ślubu. Aktorka ma jasne zdanie

W odcinku podcastu Anny Nowak-Ibisz "Porozmawiajmy przy herbacie" Magdalena Boczarska otworzyła się także na temat ślubu. Jak podkreśliła, ani ona, ani jej partner nie czują potrzeby, aby stanąć na ślubnym kobiercu, jednak postanowili zabezpieczyć się od strony prawnej. - W pandemii zrozumieliśmy, jak bardzo ważne jest to, żeby się notarialnie zabezpieczać na wypadek różnych rzeczy, gdyby ktoś wylądował w szpitalu. Teraz już mamy mnóstwo spraw poukładanych - wyjawiła aktorka.

W tej samej rozmowie Boczarska zaznaczyła również, że obecnie nie ma potrzeby ani być żoną, ani mówić o Banasiuku "mój mąż". - Mówię: "mój ukochany", "mój partner", "ojciec mojego dziecka". Nie zmieni mi to mojej pewności siebie, stabilizacji ani mojego statusu. (...). Mi to nie jest naprawdę do niczego potrzebne. Nie wiem, co życie przyniesie... obce mi są jakiekolwiek deklaracje, ale tak, jak jest teraz, jest mi dobrze - zaznaczyła.

