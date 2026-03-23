Miuosh, czyli Miłosz Paweł Borycki, jest obecny na polskiej scenie muzycznej już od lat. Aktualnie spełnia się jednak w roli jurora w popularnym "Must Be The Music". Artysta skupia się przy tym na swojej pracy i w wywiadach dość rzadko mówi o sprawach prywatnych. Niedawno zrobił wyjątek. W rozmowie z Katarzyną Nosowską i jej synem, opowiedział o relacji z żoną - Sandrą Borycką.

Miuosh ujawnia kulisy małżeństwa. "Staliśmy się grzybnią"

Miuosh i Sandra są ze sobą związani już od 20 lat. Para doczekała się przy tym córki Kory, która przyszła na świat w 2018 roku. W kwestii relacji, raper często porównuje swój związek z ukochaną do małżeństwa jego rodziców. Tak mówił o tym w podcaście "Bliskoznaczni". - Ja ich (rodziców - red.) zacząłem w pewnym momencie z Sandrą nazywać "grzybnią". I tak trochę prześmiewczo: oni są grzybnią, oni są wszędzie razem, cały czas razem. Razem pracują, razem wracają do domu, razem jedzą obiad, razem głupoty gadają przed telewizorem, albo idą gdzieś na spacer czy idą do teatru - opisał Miuosh.

- A potem, jak tak tą grzybnią ich określiłem, to w ciągu dwóch, trzech lat my z Sandrą staliśmy się równie mocną grzybnią, a teraz jesteśmy chyba jeszcze mocniejszą - dodał artysta z uśmiechem. Podkreślił dalej, że Sandra cieszy się też uznaniem w jego otoczeniu, co dodatkowo umacnia ich relację. - Wszyscy się liczą z Sandrą i ze mną na równi. (…) Jesteśmy grzybnią. Jesteśmy jedną materią. (…) Czasami jest nawet tak, że gdzieś wchodzimy i bardziej jej słuchają niż mnie. Ale to dobrze! - zaznaczył Miuosh.

Miuosh zapowiada zakończenie kariery. "Nie mam już w sobie emocji, które..."

Przypomnijmy, że w lutym, ku zaskoczeniu fanów, Miuosh wypowiedział się w wywiadzie na temat zakończenia etapu aktywnej obecności na scenie. Wyznał, dlaczego podjął taką decyzję. - Szczerze? Ja nie mam już w sobie emocji, które pozwalałyby mi w odpowiedni sposób tworzyć utwory. Jest u mnie za spokojnie, za dobrze w życiu, żeby o tym pisać, a nawet jeśli bym o tym pisał, to i tak musiałbym grać czasem te stare utwory - opowiedział muzyk w rozmowie z Plejadą.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!