Zborowska wygadała się, co Wrona robi na sportowej emeryturze. Ależ słowa

Zofia Zborowska przez ostatnie lata skupiła się przede wszystkim na życiu rodzinnym. Aktorka wychowuje dwie córki - Nadzieję oraz młodszą Jaśminę. Od czasu narodzin dzieci jedynie okazjonalnie pojawiała się na ekranie, wybierając mniejsze role. Teraz jednak wracam do pracy, działając na pełnych obrotach. Widzowie mogą oglądać ją w serialu "Młode gliny", a to dopiero początek - już wkrótce zadebiutuje jako prowadząca polskiej edycji "Love is Blind" na Netfliksie. Jak się okazuje, to tylko część projektów, które zaplanowała na 2026 rok.

Zobacz wideo Zborowska tak wychowuje córki. "Przed tym trzeba dzieci chronić"

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona dzielą się obowiązkami. Aktorka mówi wprost o codzienności

Aktorka przyznała w rozmowie z TVN, że czuje ogromną radość i wdzięczność, mogąc wrócić do pracy po czasie poświęconym macierzyństwu. Podkreśliła, że nadchodzący rok zapowiada się dla niej bardzo intensywnie pod względem zawodowym, ale jednocześnie niezmiennie najważniejsza pozostaje dla niej rola mamy, którą wciąż traktuje jako priorytet. Powrót Zofii Zborowskiej do pracy zbiegł się z zakończeniem kariery sportowej przez Andrzeja Wronę, dzięki czemu to on przejął większą część codziennych obowiązków w domu.

Fajnie się też złożyło, że śmiejemy się z mężem, iż on przeszedł na emeryturę. Dokładnie w momencie, kiedy zakończył swoją karierę siatkarską, ja weszłam na plan zdjęciowy. Idealnie to się ułożyło w domu - on mógł być więcej z dziećmi, a ja mogłam się realizować. Mam nadzieję, że tak już zostanie

- zaznaczyła Zborowska.

Zofia Zborowska może liczyć na babcie swoich córek. Takie ma podejście

Gwiazda podkreśliła, że wsparcie partnera ma dla niej ogromne znaczenie. Zborowska i Wrona od początku byli świadomi, że rodzicielstwo zmieni ich codzienność, dlatego starają się dzielić obowiązkami domowymi możliwie po równo. W razie potrzeby mogą też liczyć na pomoc bliskich.

- Myślę, że najważniejsze dla mnie było to, by przez pierwszy rok, kiedy karmiłam piersią, być w domu. Udało mi się to zarówno przy pierwszym dziecku, jak i przy drugim. A potem wkroczyły babcie, pojawiła się niania - zaznaczyła Zborowska w TVN.

