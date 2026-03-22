Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą obecnie jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Celebrytka coraz mocniej udziela się przy tym medialnie, m.in. wystąpiła niedawno w nowej edycji show "Królowa przetrwania". W związku z tym w ostatnim czasie pojawiło się z nią wiele wywiadów. W jednym z nich poruszyła temat wychowania syna Romea.

Dominika Serowska dosadnie o wychowywaniu syna. "Jest różnica między byciem rodzicem a byciem koleżanką"

Jak się okazuje, Serowska i Hakiel mają odmienne podejście do kwestii wychowania chłopca. Więcej na ten temat ukochana tancerza opowiedziała w podcaście "Matcha Talks". - My mamy zupełnie inne wizje wychowawcze, dlatego śmieję się, że nie wiem, co będzie z młodym naszym. Ja jestem raczej radykalna. Uważam, że dzieci muszą mieć różne zasady wyznaczone, a Marcin ma bardzo dużo wyrozumiałości w stosunku do dzieci - wyznała Serowska, podkreślając, jakie dokładnie zasady wychowawcze wyznaje.

Wychodzę z założenia, że jeżeli rodzic coś mówi do dziecka i o coś go prosi, to nie może zostać zlany pięć razy, tylko to dziecko ma się słuchać, ma iść i to zrobić. Od tego jest ten rodzic. Jest różnica między byciem rodzicem a byciem koleżanką ze szkoły

- zaznaczyła w rozmowie. Serowska wyjawiła też, co sądzi o tzw. bezstresowym wychowaniu. - Ja byłam wychowywana w latach 90., gdzie nie było czegoś takiego, jak bezstresowe wychowanie. Ja byłam grzecznym dzieckiem, ale wiem, że potem weszła ta moda na to, żeby było bezstresowo, że na dziecko nie można nic powiedzieć, zwrócić uwagi. Myślę, że to poszło w trochę niefajnym kierunku. Musi być ten balans i środek tego, że nie można na wszystko sobie pozwolić - skomentowała celebrytka.

Dominika Serowska otworzyła się na temat finansów. Marcin Hakiel ma utrzymywać ich rodzinę

W tym samym wywiadzie Serowska odpowiedziała też na pytanie o finanse w jej i Hakiela rodzinie. Wyjawiła, że to właśnie tancerz ma ich w dużej mierze utrzymywać. - My o wielu rzeczach w sumie nie rozmawialiśmy. To wychodziło bardzo naturalnie w trakcie - skomentowała celebrytka, opowiadając, z czego dokładnie to wynika. - Ja mam swoje pieniądze i też funkcjonuję w budżecie domowym. Natomiast Marcin jest takim mężczyzną, że on by sobie nie pozwolił na to, żeby kobieta go utrzymywała - zaznaczyła dalej. Więcej przeczytacie w artykule: "Plotkowano, że Cichopek utrzymywała Hakiela. Serowska nie wytrzymała. 'On jest takim mężczyzną, że...'".

