Pola i Michał Wiśniewscy pobrali się w 2020 roku i doczekali się razem dwójki dzieci. Od dłuższego czasu plotkowano o ich problemach w związku. 18 marca muzyk potwierdził, że rozstaje się z żoną. Pola nie zdecydowała się na obszerniejszy komentarz, podkreślając, że nie chce tego robić publicznie ze względu na dzieci. Celebrytka pojawiła się 22 marca w "Pytaniu na śniadanie". W pewnym momencie prowadzący wymownie zareagował.

W programie śniadaniowym TVP pojawiła się Pola Wiśniewska. - Jedno z najbardziej pożądanych nazwisk ostatniego tygodnia - powiedział na wstępie prowadzący, Grzegorz Dobek. Celebrytka opowiedziała w "Pytaniu na śniadanie" o swojej diecie. Dowiedzieliśmy się, że u Poli świetna sylwetka to kwestia genetyczna. Wyjawiła, że nie je po godz. 18, a spać chodzi o godz. 22. Poranek zaczyna od warzywa i od wody. - Zaczęłam pilnować kolejności zjadanych produktów z talerza - opisywała Wiśniewska. Zaznaczyła, że stara się przemycać dzieciom warzywa i owoce w postaci soków.

Na koniec rozmowy nie zabrakło tematu rozstania Wiśniewskiej z mężem. Zwrócono uwagę na to, że stres również wpływa na nasze zdrowie i dietę. - Pola, czy ty też tak czujesz? Co twoje ciało teraz do ciebie mówi? - zapytała Marta Surnik. - To tak w nawiązaniu do ostatnich sytuacji? Jeśli chodzi o moje nawyki żywieniowe, nic się nie zmieniło. Jest w porządku, ale wiadomo... reszty nie będę komentować ze względu na najbliższych - stwierdziła.

Grzegorz Dobek wrócił do ostatniej rozmowy z Polą. - Mówiłaś, że dopóki jest rozmowa, jest nadzieja. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się z oświadczenia Michała Wiśniewskiego, że chyba tej nadziei już nie ma - mówił prowadzący. - Nie, nie skomentuję tego. Wybaczcie - powiedziała w odpowiedzi. Dobek postanowił zareagować na jej słowa i po prostu ją przytulił.

Media informują, że Wiśniewscy skupiają się obecnie na swoich sprawach i nie są widywani razem podczas codziennych obowiązki. To potwierdza zmianę charakteru ich relacji. Plotkowano również o tym, że Pola Wiśniewska się wyprowadza i szuka nowego miejsca do zamieszkania. - Nie wiem, skąd ta informacja, że szukam mieszkania. Jak na razie tego nie robię. Byłam na spotkaniu z projektantką, która zaprosiła mnie do swojej pracowni - przekazała w rozmowie z "Super Expressem".

