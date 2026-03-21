Cezarego Żaka nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Co ciekawe, znany aktor ma w rodzinie wiele osób, które podobnie jak on działają w tej samej branży. Jego żona Katarzyna Żak grała u boku męża m.in. w kultowym "Ranczu". Nie każdy jednak wie, że także brat cioteczny Żaka ma dużo wspólnego z mediami.

Jak się okazuje, kuzynem Żaka jest Tadeusz Drozda - satyryk, który przed laty prowadził program "Śmiechu warte". Sam ujawnił niegdyś, że ich mamy, Janina i Halina, były siostrami. - Moja rodzona mama zmarła wcześnie. Potem opiekowała się, tak można powiedzieć, nami mama Czarka. I to ona była moją mamą - opowiedział Drozda w "Dzień dobry TVN".

Aktor i satyryk mają przy tym bardzo dobry kontakt. Kilka lat temu widzieliśmy ich razem nawet w pewnym rozrywkowym projekcie. "Wziąłem go do swojego kabaretu, który nazywał się 'Drozda Show'. Jeździliśmy po Polsce. Ja miałem swój program, a on grał u mnie samego siebie - młodego aktora, który skończył szkołę i Drozda go wciągał na scenę. To było kilka lat i mnóstwo występów. Zresztą wtedy też nigdzie nie było mówione, że my jesteśmy rodziną" - wyznał w rozmowie z "Faktem" Drozda.

Przypomnijmy, że na początku marca bieżącego roku głośno zrobiło się na temat wypowiedzi Żaka o zbliżającym się zakończeniu kariery aktorskiej. Gwiazdor opowiedział o tym w rozmowie z Wirtualną Polską. "Myślę, że się uspokoiłem zawodowo, w tym roku kończę 65 lat, chcę iść na emeryturę i będę mieć święty spokój. (...) W teatrze, w życiu, jeszcze pięć lat - do siedemdziesiątki, potem się wycofuję. Zobaczymy oczywiście, czy mnie będzie stać" - skomentował Żak. Podkreślił przy tym, że nie ma w planach pracować do "ostatnich sił". Więcej przeczytacie w artykule: "Cezary Żak planuje zakończenie kariery. 'Będę mieć święty spokój'".

