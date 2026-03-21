Maja Frykowska zasłynęła w mediach za sprawą udziału w trzecim sezonie "Big Brothera" jeszcze w 2002 roku. Celebrytka przez lata rozkręcała swoją karierę w show-biznesie, zyskując przy tym niejako tytuł skandalistki. W 2011 roku zdecydowała się jednak nawrócić i skupiła się na wierze. Jak teraz wyjawiła, aktualnie znów dochodzi do zmian w jej życiu.

Maja Frykowska szczerze o rozwodzie. "Nie zamierzam się poddać"

Z okazji 25-lecia "Big Brothera", Frykowska pojawiła się w połowie marca na kanapie "Dzień dobry TVN", gdzie wraz z inną uczestniczką, Manuelą Michalak, powspominały udział w programie. Celebrytka nie kryła, że po zakończeniu show spotkała się ze sporym hejtem. Wtem wyjawiła również, że obecnie też przechodzi przez trudny okres, gdyż rozwodzi się z mężem - Michałem Brzezińskim. - Niestety znalazłam się w grupie kobiet, które są w sytuacji kryzysowej, ale to mnie umocniło. Nadrzędną sprawą jest dobro mojej córki - zaczęła Frykowska.

Jestem w trakcie rozwodu, jest to oczywiście bardzo traumatyczne przeżycie dla mnie, z którego wychodzę, ale nie zamierzam się poddać, przekuwam to na siłę i różne działania

- dodała. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2014 roku. Tak jak wspomniała Frykowska, wraz z mężem doczekała się córki Tosi, która przyszła na świat w 2015 roku.

Maja Frykowska "wymodliła" sobie męża. Tak się poznali

Jak wspomnieliśmy, w 2011 roku Frykowska nawróciła się, przyjęła chrzest i wstąpiła do Chrześcijańskiego Kościoła Reformacyjnego. Jak się później okazało, to właśnie dzięki Bogu miała także później poznać przyszłego męża. Natrafili na siebie na Facebooku. - Prosiłam Boga, żeby postawił na mojej drodze nawróconego człowieka. Dwie godziny później dostałam zaproszenie od mężczyzny, na którego profilu zobaczyłam, że jest chrześcijaninem - wyjawiła w wywiadzie dla portalu deon.pl. Więcej przeczytacie w artykule: "Maja Frykowska 'oddała życie Chrystusowi'. Męża miała poznać dzięki modlitwie".

