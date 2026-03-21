Dominika Serowska na stałe zagościła w polskim show-biznesie. Wszystko za sprawą związku z Marcinem Hakielem, z którym jest zaręczona i doczekała się syna Romea. Niedawno mogliśmy ją zobaczyć w programie "Królowa przetrwania", choć celebrytka pożegnała się z nim jako pierwsza w trzeciej edycji. Teraz Serowska chętnie udziela wywiadów. W jednej z rozmów wyjawiła prawdę o finansach w rodzinie. Odniosła się również do tego, co teraz zamierza robić. Przyznała, że na brak zajęć nie narzeka, ale jest w trakcie poszukiwania agenta.

Dominika Serowska wprost o finansach. To Marcin Hakiel utrzymuje rodzinę. Wyjaśniła, dlaczego

Dominika Serowska pojawiła się w programie "Matcha Talks". To tam została zapytana o to, kto utrzymuje rodzinę. - W większości Marcin - przyznała. - My o wielu rzeczach w sumie nie rozmawialiśmy. To wychodziło bardzo naturalnie w trakcie - dodała. Następnie celebrytka wyjaśniła, z czego to wynika. - Ja mam swoje pieniądze i też funkcjonuję w budżecie domowym. Natomiast Marcin jest takim mężczyzną, że on by sobie nie pozwolił na to, żeby kobieta go utrzymywała - tłumaczyła Serowska.

Padło również pytanie o przeszłość Hakiela. Plotkowano, że to Cichopek utrzymywała rodzinę. Serowska stanowczo zaprzeczyła. - Absolutnie. Wydaje mi się, że są na pewno nieprawdziwe. Marcin ma swój biznes od wielu lat i świetnie sobie radzi. Myślę, że w tamtym przypadku było dokładnie tak samo. Każdy miał swoją kasę i każdy dokładał swoją cegiełkę - stwierdziła.

Dominika Serowska opowiedziała o planach zawodowych. Pójdzie do pracy?

Celebrytka została zapytana o to, czy ma zamiar iść do pracy i "być niezależną kobietą". Serowska podkreśliła, że cały czas zarabia. - Biorąc udział w różnych projektach czy współpracach, zarabiam pieniądze. To nie jest tak, że ja jestem od kogoś zależna. Jeżeli to by poszło w takim kierunku, o którym rozmawiałyśmy i dawałoby mi to jeszcze większą możliwość zarobienia pieniędzy, to super. Ale to nie jest tak, że my rozmawialiśmy o tym, że to się musi wydarzyć - przekazała w rozmowie. - Nie poruszaliśmy tego tematu, jesteśmy rodziną, działamy razem. Nasz budżet traktujemy trochę jako wspólny - podkreśliła.

Okazuje się, że Serowska chce zawalczyć o show-biznes i planuje zatrudnić agenta. - Dużo ludzi mi to podpowiada, że fajnie jest, gdy ktoś do ciebie dzwoni, ale fajnie jest też samemu się zainteresować tematem. Jestem na etapie poszukiwania osoby, która by mi w tym pomogła, czyli menadżera lub agenta - mówiła w programie.

