18 marca Michał Wiśniewski opublikował na Instagramie nagranie, w którym przyznał, że to koniec jego małżeństwa z żoną Polą. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - skomentował w oświadczeniu muzyk. Od tamtej pory coraz więcej gwiazd reaguje na rozstanie pary. Teraz głos zabrała także Doda.

Doda szczerze o rozstaniu Michała i Poli Wiśniewskich. "Są osoby, które nie są stworzone do małżeństw"

Rabczewska skomentowała kwestię rozstania Wiśniewskich w rozmowie z Jastrząb Post. Wokalistka odniosła się przy tym do rozmowy z artystą, którą przeprowadziła w ostatnim odcinku jej serialu dokumentalnego. Dyskutowali wtedy na temat szczęścia w życiu prywatnym. Wiśniewski sugerował, że Doda nigdy tego nie osiągnie, na co ta odpowiedziała, że "nie jest nieszczęśliwa". Zapytała go dalej, dlaczego przypisuje jej swoje doświadczenia. Odpowiedź muzyka mogła zaskoczyć. - Ja nie projektuję twoich rzeczy. Tę rzecz mamy wspólną i możesz się tego wypierać czy elaboraty pisać, ale ty nie znajdziesz miłości tak jak ja. Nie zastanawiałaś się po prostu, dlaczego to się powtarza? - powiedział do piosenkarki kolega po fachu.

W nowym wywiadzie Doda ustosunkowała się właśnie do tych słów. - To jego wyznanie, które jest u mnie w filmie dokumentalnym, faktycznie mogło być dla bystrych widzów wskazówką, że ten rozwód jest planowany, wisi na włosku. No, przykro mi, współczuję mu bardzo, na pewno to nie jest miłe - skomentowała gwiazda. - Wydaje mi się, że są osoby, które nie są stworzone do małżeństw. Ale jeśli chodzi o związki, to nie ma osób, które nie są stworzone do miłości. Każdy chce być kochany i chce kochać - skwitowała na koniec.

Na rozstanie Wiśniewskich zareagowała też Dominika Tajner. Tak komentuje je była żona artysty

O komentarz w sprawie została również zapytana Dominika Tajner, która w latach 2012-2019 była żoną Wiśniewskiego. Nie kryła, że zamierza wspierać muzyka w tym ciężkim okresie. - Decyzje o rozstaniu są zawsze bardzo trudne, ale czasami są też najlepszym rozwiązaniem jakiejś sytuacji - skomentowała dla Jastrząb Post. - Oczywiście Michał może liczyć na moje wsparcie, podobnie jak on wspierał mnie przy moim rozejściu. Darzymy się wzajemnym szacunkiem - dodała Tajner. Więcej przeczytacie w artykule: "Tajner reaguje na rozstanie Wiśniewskich. 'Życzę Michałowi, jak i Poli...'".

