Michał Wiśniewski poślubił Polę w 2020 roku. Od dłuższego czasu fani podejrzewali, że pomiędzy nimi nie jest dobrze. 18 marca muzyk opublikował na Instagramie nagranie, w którym przyznał, że to koniec jego piątego małżeństwa. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - mówił. Pola zdążyła już zareagować na jego słowa. Teraz opublikowała kolejne, wymowne wyznanie. Nietrudno o wrażenie, że odnosi się do obecnej sytuacji.

Dzień po tym, jak Michał Wiśniewski poinformował fanów o rozstaniu z żoną, Pola zdecydowała się zabrać głos. "Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły ze względu zarówno na młodsze, jak i starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo" - podkreślała, dodając, że to jej jedyne oświadczenie w tej sprawie. Całość znajdziecie tutaj: Pola Wiśniewska wydała oświadczenie po rozstaniu. Przejmujące słowa. Okazuje się, że to jednak nie jest koniec. Na kanale nadawczym (jeszcze) żona wokalisty zdecydowała się opublikować poruszające słowa.

Każda sytuacja życiowa jest tymczasowa. Kiedy jest dobrze, ciesz się tym i czerp z życia pełnymi garściami. Kiedy nie jest dobrze, pamiętaj, że to nie będzie trwać wiecznie i że w końcu przyjdą lepsze dni

- przekazała o poranku 20 marca. Trudno oprzeć się wrażeniu, że tym wpisem komentuje trudną sytuację w życiu prywatnym.

Utwór, który Wiśniewski opublikował dzień po informacji o rozstaniu z żoną, nosi tytuł "Byliśmy... Historia miłości, która była tylko snem". To już samo w sobie jest wymowne. W refrenie piosenki możemy usłyszeć: "Byliśmy tylko dobrym snem, snem dwojga dobrych ludzi. Byliśmy tylko dobrym snem, lecz kiedyś trzeba się obudzić". W samym utworze muzyk nie mówi wprost o Poli, ale więcej możemy dowiedzieć się z opisu na YouTubie.

Tam Wiśniewski daje do zrozumienia, że to opowieść o zakończonej relacji, której nie umiał zrozumieć. "To historia o relacji, która skończyła się, zanim zdążyłem ją zrozumieć. Zostawiła we mnie więcej pytań niż odpowiedzi. To piosenka o tym, jak rozstanie potrafi obudzić człowieka z iluzji i zmusić do spotkania z samym sobą od nowa..." - przekazał.

