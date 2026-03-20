18 marca potwierdziły się krążące od jakiegoś czasu spekulacje o problemach w małżeństwie Poli i Michała Wiśniewskich. W nagraniu, które trafiło na Instagram, wokalista potwierdził, że ich relacji nie udało się uratować. Dzień później na YouTube'owym koncie Wiśniewskiego pojawiła się jego nowa piosenka. Utwór nosi tytuł "Byliśmy... Historia miłości, która była tylko snem" i trudno nie doszukiwać się w nim nawiązań do obecnej sytuacji w życiu piosenkarza.

Michał Wiśniewski rozprawia się z rozstaniem w nowym utworze?

"Już nie pamiętam, czy to miłość oderwać się od ziemi każe. Czy fakt, że tak na świat patrzyłem, to wynik zwykłych marzeń" - śpiewa Wiśniewski w nowym utworze. "Byliśmy tylko dobrym snem, snem dwojga dobrych ludzi. Byliśmy tylko dobrym snem, lecz kiedyś trzeba się obudzić" - słyszymy z kolei w refrenie.

Choć Michał Wiśniewski w samej piosence nie wspomniał jednoznacznie o Poli, w opisie na YouTubie wyjawił, że dotyczy ona jego zakończonej relacji. "To historia o relacji, która skończyła się, zanim zdążyłem ją zrozumieć. Zostawiła we mnie więcej pytań niż odpowiedzi. To piosenka o tym, jak rozstanie potrafi obudzić człowieka z iluzji i zmusić do spotkania z samym sobą od nowa..." - przekazał wokalista.

Fani Wiśniewskiego jednoznacznie odebrali jego gest jako nawiązanie do zakończenia jego małżeństwa. W komentarzach pojawiły się liczne słowa wsparcia. "Bardzo emocjonalny tekst. Będzie hit, choć smutne emocje. Poukłada się, Michał", "Bardzo chwytający za serce utwór. Głowa do góry", "Współczuję. Wszystko się ułoży" - czytamy.

Michał i Pola Wiśniewscy opublikowali oświadczenia na temat rozstania

We wspomnianym wcześniej oświadczeniu Michał Wiśniewski przekazał, że nie udało mu się uratować małżeństwa. Zaznaczył również, że jest to jego jedyny komentarz w tej sprawie. - Bardzo gorąco was proszę - ze względu na dwójkę naszych dzieci - o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - dodał wokalista.

Dzień później na nagranie Michała Wiśniewskiego zareagowała Pola. "Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły ze względu zarówno na młodsze, jak i starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo" - przekazała na Instagramie.

