Tak zachowywała się Małgorzata Kożuchowska, zanim stała się sławna. "Gdy pojawiała się na próbach, to..."

Wiele gwiazd przeszło długą drogę do sławy. Małgorzata Kożuchowska nie jest wyjątkiem - stawiała pierwsze kroki w teatrze w rodzinnym Toruniu pod okiem Lucyny Sowińskiej. Jak ją wspomina?
Pedagożka teatru Lucyna Sowińska wróciła wspomnieniami do początków pracy z młodymi talentami, które dziś należą do czołówki polskiego aktorstwa. To właśnie w toruńskim Studiu P. swoje pierwsze sceniczne doświadczenia zdobywała m.in. Małgorzata Kożuchowska. Jaka była, zanim stała się sławna?

Taka była Małgorzata Kożuchowska. "Była bardzo aktywna"

Historia Kożuchowskiej zaczęła się od konkursu recytatorskiego. - Małgosię poznałam podczas konkursu recytatorskiego "Wiersze, które lubimy". Byłam wtedy jurorką, a ona wygrała ten konkurs, recytując "Strasną Zabę" Konstantego Ildeofonsa Gałczyńskiego. Tekst idealnie pasował do jej osobowości, energii i żartobliwego podejścia do interpretacji - wspomina Sowińska.

Współpraca trwała sześć lat, a młoda aktorka wyróżniała się niezwykłą systematycznością i zaangażowaniem. - Gdy pojawiała się na próbach, to jakby wchodziło słońce. (...).  Często wręcz przybiegała z radością na próby. Z taką samą energią spotykała się z pozostałymi uczestnikami zespołu. Atmosfera była przyjazna, a Małgosia świetnie odnalazła się w grupie - wyznała.

Poza tym, że dziś Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najpopularniejszych aktorek, to też jest szczęśliwą żoną i mamą. Gwiazda rzadko jednak pokazuje swoich najbliższych, choć ostatnio zdecydowała się zrobić wyjątek i pokazała zdjęcie z wakacji. Widać na nim, jak przytula swojego syna, Jana Franciszka. Kadr bardzo poruszył fanów. 

