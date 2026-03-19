Pedagożka teatru Lucyna Sowińska wróciła wspomnieniami do początków pracy z młodymi talentami, które dziś należą do czołówki polskiego aktorstwa. To właśnie w toruńskim Studiu P. swoje pierwsze sceniczne doświadczenia zdobywała m.in. Małgorzata Kożuchowska. Jaka była, zanim stała się sławna?

Taka była Małgorzata Kożuchowska. "Była bardzo aktywna"

Historia Kożuchowskiej zaczęła się od konkursu recytatorskiego. - Małgosię poznałam podczas konkursu recytatorskiego "Wiersze, które lubimy". Byłam wtedy jurorką, a ona wygrała ten konkurs, recytując "Strasną Zabę" Konstantego Ildeofonsa Gałczyńskiego. Tekst idealnie pasował do jej osobowości, energii i żartobliwego podejścia do interpretacji - wspomina Sowińska.

Współpraca trwała sześć lat, a młoda aktorka wyróżniała się niezwykłą systematycznością i zaangażowaniem. - Gdy pojawiała się na próbach, to jakby wchodziło słońce. (...). Często wręcz przybiegała z radością na próby. Z taką samą energią spotykała się z pozostałymi uczestnikami zespołu. Atmosfera była przyjazna, a Małgosia świetnie odnalazła się w grupie - wyznała.

