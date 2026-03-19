Masa komentarzy pod wpisem Poli Wiśniewskiej. Zareagowała na słowa fanów

Od dłuższego czasu w mediach pojawiały się spekulacje o kryzysie w małżeństwie Michała i Poli Wiśniewskich. Pogłosek nie uciszała sama para, dając do zrozumienia, że w ich relacji nie dzieje się najlepiej. 18 marca Wiśniewski w opublikowanym na Instagramie nagraniu potwierdził, że małżeństwa nie udało się uratować. Pod postem Poli opublikowanym tego samego dnia zaroiło się od komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pola Wiśniewska reaguje na komentarze fanów

18 marca Pola Wiśniewska zamieściła wpis, w którym przekazała, że mimo iż w jej życiu jest ostatnio dużo zamieszania, czuje spokój. "Zmiana zawsze wiąże się z ruchem, a ruch czasem wywołuje wiatr, dlatego nie traćmy zaufania i wiary w to, co przed nami, nawet jeśli teraz jest intensywnie, nawet jeśli się boimy. Strach wydaje się ogromny, kiedy stoimy przed nim i się mu przyglądamy, ale kiedy w końcu wchodzimy w to, często okazuje się dużo płytszy, niż myślałyśmy. Do przejścia. Dlatego nie rezygnujmy. Nie dostaniemy tego, czego chcemy, zostając tam, gdzie jesteśmy" - napisała Wiśniewska.

Choć Pola nie pisała w poście wprost o rozstaniu, wiele osób przesyłało jej słowa wsparcia, nawiązując do tej sytuacji. "Bardzo mi pani szkoda. Jest pani cudowną i piękną kobietą. Szkoda, że Michał nie docenił tego, że miał taką wspaniałą i mądrą żonę. Życzę pani spokoju i szczęścia. Trzymam kciuki za panią" - napisała jedna z internautek. "Dziękuję bardzo" - odpowiedziała Wiśniewska, dodając emotikonę serca. "Droga Polu, przytulam całym sercem. Jesteś piękna, dobra, rozważna, wspaniała" - napisała inna osoba, a Wiśniewska w odpowiedzi podziękowała jej za wsparcie. "Życzę ci wszystkiego dobrego i obyś wyszła z tego wszystkiego silniejsza" - skomentowała kolejna internautka. "Tak będzie, dziękuję" - odparła Pola.

Pola Wiśniewska wystosowała oświadczenie ws. rozstania

- Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - przekazał Wiśniewski na wspomnianym wcześniej nagraniu i zaapelował o "wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania" ze względu na dobro dzieci.

19 marca do wypowiedzi muzyka odniosła się Pola Wiśniewska. "Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły ze względu zarówno na młodsze, jak i starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo" - przekazała. "To dla nas naprawdę trudne. Na ten moment najważniejsze jest dla mnie dobro dzieci i zachowanie spokoju w tym czasie, dlatego to jedyne oświadczenie w tej sprawie" - dodała Wiśniewska.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!