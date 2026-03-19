18 marca Michał Wiśniewski zamieścił w sieci oświadczenie, w którym potwierdził plotki o rozstaniu z żoną Polą. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - powiedział na nagraniu muzyk. Jego żona również zdążyła zabrać głos. Teraz do sprawy odniosła się także Dominika Tajner, wcześniejsza partnerka Wiśniewskiego.

Dominika Tajner jasno o rozstaniu Michała i Poli Wiśniewskich. "Może liczyć na moje wsparcie"

Zarówno Pola, jak i Michał podkreślili, że chcą w tym czasie skupić się przede wszystkim na rozwiązaniu całej sprawy i dbaniu o dobro ich dzieci. Przypomnijmy, że wspólnie Wiśniewscy doczekali się dwóch synów - Falco i Noela. "To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły ze względu zarówno na młodsze, jak i starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo" - wyjaśniła w swoim oświadczeniu Pola.

- Decyzje o rozstaniu są zawsze bardzo trudne, ale czasami są też najlepszym rozwiązaniem jakiejś sytuacji - skomentowała dla Jastrząb Post Dominika Tajner, która w latach 2012-2019 była żoną Wiśniewskiego. - Oczywiście Michał może liczyć na moje wsparcie, podobnie jak on wspierał mnie przy moim rozejściu. Darzymy się wzajemnym szacunkiem - dodała celebrytka, wyjawiając, czego życzy przy tym parze. - Życzę zarówno Michałowi, jak i Poli, żeby mimo wszystko był to początek czegoś nowego, lepszego dla każdego z nich - skwitowała w rozmowie z portalem.

Tak o rozstaniu z żoną mówił Michał Wiśniewski. Poprosił o jedno

W wspomnianym oświadczeniu Wiśniewskiego mogliśmy również usłyszeć, że muzyk zwraca się z prośbą do mediów i odbiorców. - Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę - ze względu na dwójkę naszych dzieci - o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania - skomentował artysta. Na koniec dodał też, że liczy, iż uda mu się jakoś dogadać z Polą w kwestii rozstania. - Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - skwitował Wiśniewski.

