Michał Wiśniewski rozstaje się z żoną, o czym poinformował na nagraniu opublikowanym na Instagramie. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - przekazał na filmiku, który pojawił się w mediach społecznościowych 18 marca. Wielu fanów oczekiwało na komentarz jego (jeszcze) żony. Pola Wiśniewska dzień po oświadczeniu wokalisty postanowiła odnieść się do sprawy.

REKLAMA

Pola Wiśniewska zabrała głos po oświadczeniu (jeszcze) męża. Mówi wprost o ich sytuacji

W mediach od dłuższego czasu pojawiały się spekulacje na temat kryzysu w związku Wiśniewskich. Oświadczenie muzyka wyjawiło prawdę o problemach i ostatecznej decyzji o rozstaniu. Teraz głos zabrała Pola Wiśniewska. Na relacji na Instagramie napisała kilka słów, którymi odniosła do sprawy. Wprost przyznała, że nie ma zamiaru wchodzić w szczegóły ze względu na dobro dzieci. "Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły ze względu zarówno na młodsze, jak i starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo" - podkreśliła.

To dla nas naprawdę trudne. Na ten moment najważniejsze jest dla mnie dobro dzieci i zachowanie spokoju w tym czasie, dlatego to jedyne oświadczenie w tej sprawie

- dodała jasno.

Pola i Michał Wiśniewscy dali jasny sygnał, że to koniec ich relacji

Od dłuższego czasu fani Wiśniewskich spekulowali o końcu ich małżeństwa. Chodzi o wypowiedzi, które mogły naprowadzić ich na ten trop. "Nie umiem udawać, że jest super, kiedy nie jest. Dużo w prawdziwym życiu się dzieje, więc brakuje mi zasobów, by być tutaj. Po prostu" - napisała niegdyś na Instagramie Pola. Niedługo później w "Pytaniu na śniadanie" tłumaczyła, że w większości jej słowa są wyciągnięte z kontekstu, choć, jak widać, to się nie sprawdziło. Podobno podczas koncertów Wiśniewski opowiadał, że żona go zostawiła. Dla wielu ostatecznym ciosem dla relacji tej dwójki był fakt, że zdecydowali się usunąć ze swoich social mediów. Na Instagramie się już bowiem nie obserwują.

