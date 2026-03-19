18 marca Michał Wiśniewski zamieścił w sieci oświadczenie. Wokalista potwierdził plotki o rozstaniu z żoną Polą. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - komentował i zwrócił się do mediów. - Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę, ze względu na dwójkę naszych dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - mówił. To jednak nie koniec.

W dniu ogłoszenia rozstania Pola Wiśniewska podzieliła się refleksją w mediach społecznościowych. "Przypomnienie na dziś: Życie jest wystarczająco trudne, dlatego otaczaj się ludźmi, którzy dają ci komfort, spokój i poczucie bezpieczeństwa" - przekazała na swoim kanale nadawczym na Instagramie. 19 marca w godzinach porannych ponownie zabrała głos. Padły słowa o trudnych emocjach. "Przypomnienie na dziś: Twoje następne łzy będą łzami szczęścia" - czytamy. Myślicie, że tymi słowami nawiązała do rozstania z Michałem Wiśniewskim? Warto zaznaczyć, że para nie obserwuje się już w mediach społecznościowych.

Niedługo przed ogłoszeniem rozstania Michał Wiśniewski miał opowiadać o kryzysie w małżeństwie na jednym z koncertów. Ta wiadomość bardzo zaskoczyła jego żonę Polę. "Dlaczego zostawiłaś Michała? Skarżył się na koncercie" - zapytała ją jedna z internautek. "To ciekawe. Publiczne opowiadanie o takich sprawach obcym ludziom to wybór mojego męża i nie ma to związku ze mną. Ludzie robią takie rzeczy z różnych powodów. Jedni lubią stawiać się w roli ofiary, inni nie potrafią brać odpowiedzialności za swoje decyzje, a jeszcze inni po prostu szukają winnych wokół siebie. Dlaczego on to robi? Nie wiem. Jego proszę zapytać" - odpisała.

