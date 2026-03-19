Edyta i Cezary Pazura tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Małżonkowie są przy tym również mocno zgrani. Chętnie pojawiają się wspólnie na medialnych wydarzeniach i udzielają wywiadów. Niedawno żona aktora postanowiła opowiedzieć więcej obserwatorom o swojej roli jako agentka Pazury.

Edyta Pazura dosadnie o byciu agentką męża. "Bardzo ciężko pracowałam na to..."

Pazura postanowiła na swoim profilu w mediach społecznościowych odpowiedzieć na pytania obserwatorów. Jedna z użytkowniczek postanowiła wówczas zapytać celebrytkę, czy jej praca w roli agentki męża jest trudna. Edyta jasno odpowiedziała. - Ja nie lubię tytułów. Jak ktoś mówi, czy możemy cię podpisać jako agentka Cezarego Pazury albo menedżerka Cezarego Pazury, to ja nie lubię tego. Zawsze mówię, że Czarkowi pomagam. No, ale prawda jest taka, że to jest moja druga praca - wyjaśniła na starcie Pazura, przechodząc dalej do głównej odpowiedzi. - Czy jest trudna? Tak, jest trudna, dlatego, że jak każda praca, w którą wkładamy siebie, swoje serce, swój wysiłek, jest po prostu w jakiś sposób trudna - dodała.

W moim przypadku ja na przykład rozpisywałam plany długoterminowe co do Czarka. Naprawdę bardzo długo i bardzo ciężko pracowałam na to, aby był w tym miejscu, w którym jest teraz. Uważam, że widać po nim, po jego pracy, właśnie po jego miejscu w show-biznesie, że to się udało

- skomentowała Pazura, nie kryjąc, że miała duży wpływ na karierę ukochanego.

Edyta Pazura podkreśla rolę męża w ich wspólnym sukcesie. "Pracę wykonuje nie na sto, ale na tysiąc procent"

W dalszej części wypowiedzi Pazura zaznaczyła przy tym, że na sukces Cezarego pracowali wspólnie. - To nie jest moja zasługa, tylko nasza. Ja ciężko pracowałam na to, aby on był w tym miejscu, w którym teraz jest, ale on równie ciężko pracował. Dlatego, że jest zawsze terminowy, zawsze słucha, co się do niego mówi. Zawsze swoją pracę wykonuje nie na sto, ale na tysiąc procent. Tak naprawdę sukces agenta nie jest tylko sukcesem menedżera, ale pary - stwierdziła Edyta, doceniając wszystko, co robi jej druga połówka.

