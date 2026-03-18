W mediach od miesięcy huczało o kryzysie w piątym małżeństwie Michała Wiśniewskiego. Plotki podsycały wpisy publikowane przez ukochaną wokalisty. "Ostatnio dzieje się tak wiele i to jest naprawdę szalony czas, ale w całym tym zamieszaniu czuję dużo spokoju. Zmiana zawsze wiąże się z ruchem, a ruch czasem wywołuje wiatr, dlatego nie traćmy zaufania i wiary w to, co przed nami, nawet jeśli teraz jest intensywnie, nawet jeśli się boimy" - czytaliśmy na jej instagramowym profilu. Teraz wszystko stało się jasne.

Michał i Pola Wiśniewscy nie są już razem. Wymowny ruch

18 marca Michał Wiśniewski opublikował nagranie, na którym potwierdził, że rozstał się z żoną. - Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę, ze względu na dwójkę naszych dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - mówił w mediach społecznościowych. Fani muzyka dostrzegli także, że Wiśniewscy przestali obserwować się na Instagramie. Nie da się ukryć, że w świecie mediów społecznościowych to jasny sygnał napiętych relacji.

Michał Wiśniewski o związkach. "Próbowałem zniechęcić..."

W lutym Michał Wiśniewski udzielił wywiadu dla portalu Jastrząb Post, w którym opowiedział o relacjach z kobietami. Ma pewne zasady przed rozpoczęciem relacji. - Ja w każdym związku nie tylko uprzedzałem, ale próbowałem zniechęcić do związku każdą swoją połówkę. (...) Czy nie jest tak, że kobiecie się wydaje, że 'ja jestem w stanie tego faceta zmienić, on dla mnie się zmieni'? (...) Przyjdzie taka refleksja prędzej czy później, że trzeba albo po prostu wybrać samotność świadomie, albo powiedzieć tej drugiej osobie: będzie tylko gorzej - skomentował w rozmowie z portalem.

