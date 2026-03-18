18 marca Michał Wiśniewski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym odniósł się do narastających spekulacji dotyczących jego życia prywatnego. Wokalista potwierdził, że nie udało mu się uratować jego małżeństwa z Polą.

Michał Wiśniewski potwierdza rozstanie z żoną. Opublikował emocjonalne oświadczenie

W krótkim, lecz bardzo osobistym oświadczeniu, Michał Wiśniewski przyznał, że mimo prób nie udało się uratować relacji. Podkreślił również, że zdecydował się zabrać głos, aby zakończyć pojawiające się w przestrzeni publicznej domysły. - Miałem nadzieję, że nie będę musiał takiej storki nagrywać, ale oświadczenia są po to, żeby uciąć spekulacje na przyszłość - zaczął na Instagramie.

Następnie 53-latek opisał, w jakiej sytuacji obecnie znajduje się on i jego żona, Pola Wiśniewska. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - poinformował fanów. Wokalista zwrócił się również z apelem do wszystkich, którzy będą zabierać głos w tej sprawie. - Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę - ze względu na dwójkę naszych dzieci - o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - zakończył.

Pod jego postem niemal od razu pojawiła się fala słów wsparcia dla piosenkarza. "Michał, trzymaj się", "Trzymam kciuki", "Życzę wam siły" - czytamy.

Pola Wiśniewska jest piątą żoną Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski ma za sobą pięć małżeństw - z Magdą Femme (1996), Mandaryną (2002), Anną Świątczak (2011), Dominiką Tajner (2012) i Polą Wiśniewską (2020). Obecną żonę, Polę, poznał w 2019 roku, a już rok później stanęli na ślubnym kobiercu. W 2021 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, Falco Amadeus. Następnie zostali rodzicami Noëla Cloé, który urodził się w 2023 roku. CZYTAJ TEŻ: W środę rano Pola Wiśniewska dodała wymowny wpis. Nie uciszy plotek o rozstaniu. "Dzieje się tak wiele".

