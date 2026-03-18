Michał Wiśniewski wywołał niemałe poruszenie po tym, jak podczas koncertu miał odnieść się do spraw prywatnych i swojego rozstania. Jego słowa szybko obiegły sieć, a do sytuacji odniosła się także jego żona. Pola Wiśniewska przyznała, że o całej sprawie dowiedziała się z mediów społecznościowych i nie kryła zaskoczenia publicznym poruszaniem tak osobistych tematów. 18 marca pojawił się kolejny wpis żony muzyka.

Zobacz wideo Można rozstać się bez skandalu. Tajner o rozwodzie

Pola Wiśniewska o zmianach i strachu. Wpis daje do myślenia

Żona wokalisty wciąż prowadzi aktywnie profil na Instagramie, gdzie zamieszcza wpisy z życiowymi refleksjami. Nie mówi wprost, z czym się mierzy, ale daje fanom pewne wskazówki. "Ostatnio dzieje się tak wiele i to jest naprawdę szalony czas, ale w całym tym zamieszaniu czuję dużo spokoju. Zmiana zawsze wiąże się z ruchem, a ruch czasem wywołuje wiatr, dlatego nie traćmy zaufania i wiary w to, co przed nami, nawet jeśli teraz jest intensywnie, nawet jeśli się boimy" - napisała Pola Wiśniewska.

"Strach wydaje się ogromny, kiedy stoimy przed nim i się mu przyglądamy, ale kiedy w końcu wchodzimy w to, często okazuje się dużo płytszy, niż myślałyśmy. Do przejścia. Dlatego nie rezygnujmy. Nie dostaniemy tego, czego chcemy, zostając tam, gdzie jesteśmy" - uzupełniła. Czyżby nawiązała tym samym do spraw z Michałem Wiśniewskim? Tego nie jesteśmy pewni. Po raz kolejny widzimy pozytywne reakcje w komentarzach. Przemyślenia Wiśniewskiej wzmacniają wielu internautów o podobnych wnioskach.

Michał Wiśniewski ma na koncie pięć małżeństw. To mówił partnerkom

Przypomnijmy, co w rozmowie z Jastrząb Post mówił sam zainteresowany. Wokalista przyznał, że od początku swoich relacji stara się jasno przedstawiać realia życia u jego boku i nigdy nie idealizuje związków. Jak podkreślił, wielokrotnie uprzedzał partnerki o trudnościach, a nawet próbował je zniechęcić. Zwrócił też uwagę na częste przekonanie, że miłość może kogoś zmienić - jego zdaniem to złudne i z czasem prowadzi do rozczarowań. - Przyjdzie taka refleksja prędzej czy później, że trzeba albo po prostu wybrać samotność świadomie, albo powiedzieć tej drugiej osobie: będzie tylko gorzej - podsumował.

