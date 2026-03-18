Edyta Górniak znów znalazła się w centrum uwagi za sprawą głośnego dokumentu o swoim życiu i karierze. Przy okazji promocji produkcji artystka udziela licznych wywiadów - w jednym z nich wróciła także do przeszłości i wspomniała o relacji z Dariuszem Krupą. Ten wątek pojawił się w dokumencie SkyShowtime. Nie jest tajemnicą, że wokalistka po rozstaniu musiała zawalczyć o lepsze życie dla siebie i małego Allana.

Edyta Górniak szczerze o skutkach rozwodu. To był dla niej bardzo trudny czas

Wokalistka i Dariusz Krupa związali się w 2005 roku. Czas pokazał, że nie byli dla siebie stworzeni - uzyskali rozwód zaledwie pięć lat później. Związek mocno odbił się na psychice Górniak, czego nie ukrywała w rozmowie dla RMF FM. - Myślałam, że nie wrócę na scenę. Stanęłam na tej scenie trzy dni po rozwodzie. (...) Ja nie chciałam tego robić. Przekonywałam reżysera, że po prostu ja nie dam rady, że nie jestem nawet w stanie mówić, myśleć, oddychać, spać, jeść, tym bardziej nie jestem w stanie zaśpiewać - przekazała.

Do powrotu na scenę zmusiła ją sytuacja materialna. Musiała stanąć na wysokości zadania i zadbać o godne życie dla Allana. - Byłam wrakiem człowieka. Nie wiedziałam, jak się nazywam. Gdzie jest mój początek, koniec i od czego mam zacząć. Wiedziałam tylko, że muszę ratować psychikę mojego syna i na tym się skupiłam, ale myślałam, że nie wrócę - powiedziała.

Edyta Górniak pamięta chwile, kiedy nie miała co jeść

- Chyba pierwszy raz, jak stanęłam na scenie po tym, to było dlatego, że nie miałam pieniędzy na jedzenie, bo cały mój majątek został w innym domu. Karta do banku i kody zostały zmienione, nie miałam dostępu do swojego życia, a miałam dziecko, przedszkole, taksówki, więc pożyczałam pieniądze na jedzenie, na wszystko - opisywała Górniak po latach.

Dziś wokalistka jest całkowicie odcięta od byłego męża i zdecydowała się głośno mówić o tym, jak przeżywała bolesne rozstanie. Wiemy, że Allan Enso postanowił odciąć się od ojca, czego dowodem jest odrzucenie jego nazwiska w 2024 roku. Syn Górniak tłumaczył tę decyzję w "Dzień dobry TVN" tym, że nie utożsamiał się z nazwiskiem Krupa i jednocześnie nie chciał mieć "łatki bycia Górniakiem".

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!