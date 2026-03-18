Adrian Szymaniak na oczach całej Polski prowadzi zmagania z chorobą nowotworową, która na długo wywróciła jego życie do góry nogami. Historia uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poruszyła tysiące widzów, a kolejne etapy walki o zdrowie fani śledzą z ogromnymi emocjami. 17 marca pojawiły się nowe informacje w sprawie zdrowia Szymaniaka. Widać światło w tunelu.

Adrian Szymaniak z nowymi wynikami badań. Przełom po miesiącach ciężkiej choroby

Na profilu Szydłowskiej pojawił się krótki film przedstawiający wzruszające chwile z jej relacji z Szymaniakiem. Ślub, wycieczki, narodziny dziecka i beztroskie chwile z dziećmi. Nie zabrakło przy tym poruszającego opisu. "Oni właśnie podejmują najbardziej szaloną decyzję w życiu i biorą prawdziwy ślub z całkowicie obcą osobą!" - napisała Szydłowska. "Nie wiedzą, że za osiem lat będą mieli razem dwójkę dzieci, pieska, chomika, będą bardzo szczęśliwi, ale też będą mierzyć się z największym wyzwaniem i chorobą nowotworową, która zbliży ich jeszcze bardziej" - dodała. To prawda - problemy zdrowotne Szymaniaka stały się ogromnym wyzwaniem, które umocniło więź małżonków.

Tym wpisem Szydłowska chciała podkreślić, że obchodzi rocznicę z ukochanym. Na koniec przekazała nowe informacje dotyczące jego zdrowia. "Nie ma nic lepszego niż wieści z rezonansu, że wszystko ze zdrowiem jest stabilnie! Badania wyszły dobrze!" - zaznaczyła radośnie, czym przyniosła ulgę fanom.

Adrian Szymaniak ma wielu fanów. Fani wspierają go na każdym kroku

Poruszająca historia uczestnika zmotywowała internautów nie tylko do regularnego badania się, ale i otwartości w temacie osobistych trudności. Fani pod postami Szymaniaka i Szydłowskiej dzielą się własnymi przeżyciami w temacie zdrowia. Pod najnowszą rolką nie brakowało ciepłych słów, ale i szczerości obserwatorów. "Najlepsza wiadomość. Wszystkiego najlepszego na kolejne lata", "Kochani życzę wam przede wszystkim dużo zdrówka", "Kochany Adrianie, ja też dziś dostałam telefon z konsultacji, że jest stabilnie" - czytamy.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!