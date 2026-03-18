Michał Szpak od wielu lat zaskakuje fanów emocjonującymi występami, odważnymi decyzjami artystycznymi i niespodziewanymi metamorfozami. Piosenkarz nie boi się eksperymentować z wyglądem. Jego stylizacje często wzbudzają mnóstwo kontrowersji. Nie da się ukryć, że Szpak lubi prowokować. Swego czasu nie podobało się to jego ojcu. Dziś jednak mężczyźni mają świetną relację, czego dowodem może być chociażby ostatnie zdjęcie wrzucone przez piosenkarza.

Michał Szpak pokazał się z tatą. Internauci pieją z zachwytu

"Największy fan TATA" - napisał pod nowym zdjęciem Michał Szpak, na którym zapozował z uśmiechniętym ojcem. "Wspaniale razem wyglądacie", "A jakżeby mogło być inaczej. Taki fan to skarb", "Wsparcie i miłość... Tata jest niezastąpiony" - pisali internauci.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że na początku kariery ojciec Michała Szpaka miał problemy z akceptacją jego wizerunku. "Wiem, że trochę mu zajęło, zanim przyzwyczaił się do mojego wizerunku. Na początku nie podobało mu się, że maluję rzęsy i paznokcie, ale z czasem to zaakceptował" - mówił muzyk w rozmowie z magazynem "Gala". Zdjęcie, o którym mowa, znajdziecie w naszej galerii.

Michał Szpak o swoim wizerunku. Sam wymyśla wszystkie kreacje?

Piosenkarz nie ukrywa, że choć większość pomysłów wychodzi od niego, to na co dzień korzysta z pomocy swojego stylisty. - Ja zawsze pracuję ze swoim stylistą i wspólnie wymyślamy te koncepcje i stylizacje, więc to jest wspólna praca. Nie ma może sztabu ludzi, że jest ich dziesiątki, ale ktoś to musi uszyć, ktoś to musi zaprojektować, ktoś to musi wymyślić. Pomysł idzie ode mnie, ale cała reszta musi zostać wykonana i też być w dobrym guście, (usuń "że tak powiem") - tłumaczył "Faktowi". W rozmowie z Party dodał również, że chętnie korzysta z rad osób, którymi się otacza. - Uważam, że sztuka kompromisu jest bardzo ważna w życiu. Każdy ma inne spojrzenie i warto wysłuchać różnych ludzi - mówił.

