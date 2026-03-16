Sandra Kubicka i Aleksander Baron są aktualnie w trakcie rozwodu. W poniedziałek, 16 marca, para po raz drugi pojawiła się w warszawskim sądzie na rozprawie. Przypomnijmy, że podczas ich pierwszego spotkania 25 lutego nie doszli do porozumienia i opuścili salę zaledwie po 15 minutach. Wiadomo, jak teraz się zachowywali.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron ponownie w sądzie. Tak się zachowywali

Jak relacjonuje Pudelek, Baron przybył do sądu samochodem z przyciemnianymi szybami w towarzystwie ochroniarza (podobnie jak ostatnim razem). Kubicka przyjechała za to swoim nowym autem, które zakupiła krótko po pierwszej rozprawie. Modelce miał za to towarzyszyć adwokat. Tuż po wejściu do budynku Sandra nie kryła niezadowolenia z faktu, iż na miejscu obecne były media. Jeden z reporterów miał opuścić sąd, gdyż celebrytka tego zażądała. Interweniowała wtedy ochrona.

Rozprawę zaplanowano na godzinę 8.30. Byli małżonkowie mieli opuścić salę już po kilku minutach i udać się na przerwę. Krótko potem miało dojść do przesłuchania świadków. Zdjęcia z sądowego korytarza znajdziecie w naszej galerii poniżej:

Nadmieńmy, że podczas pierwszego spotkania pary w sądzie atmosfera była dość napięta. Między Kubicką a Baronem doszło nawet do burzliwej wymiany zdań. - Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą! - krzyknął wówczas do modelki były partner, o czym doniosły media. Choć można zakładać, że relacje między nimi nie należą do najlepszych, muzyk postanowił rzucić na to całkiem nowe światło. Wszystko przez komentarz, który zamieścił już po pierwszej rozprawie w mediach społecznościowych.

"Podziwiam, że znosiłeś to wszystko. Od początku mi nie grała. Miałam nosa. Jak to mówią, wyszło szydło z worka" - napisała pod postem Barona na Instagramie pewna użytkowniczka. Artysta postanowił jej odpisać. "Każdemu, a szczególnie Sandrze, życzę tylko dobrze" - odpowiedział krótko Baron, dodając emoji białego serca, wstawiając się również niejako za byłą partnerką.

Artykuł aktualizowany