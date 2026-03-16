Leonardo DiCaprio zrobił to po raz pierwszy. Na Oscarach pokazał się z partnerką

Leonardo DiCaprio pojawił się wśród gwiazd na gali rozdania Oscarów. Choć na czerwonym dywanie pozował sam, to gdy siedział wśród publiczności, towarzyszyła mu partnerka Vittoria Ceretti.
Leonardo DiCaprio
98. gala wręczenia Oscarów odbyła się w nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu. Wśród tłumu gwiazd na wydarzeniu dostrzeżony przez paparazzi został także Leonardo DiCaprio. Mimo iż początkowo sądzono, że aktor przybył na galę samotnie, już na publiczności pojawił się u boku młodej partnerki - modelki Vittorii Ceretti, wywołując niemałe poruszenie.

Leonardo DiCaprio przybył na Oscary. Uwagę przyciągnęła jego partnerka

DiCaprio pojawił się samotnie na czerwonym dywanie, gdzie pozował przed obiektywami paparazzi w dobrze skrojonym, czarnym garniturze. Ceretti została zauważona u jego boku dopiero na głównej sali, gdy para zasiadła razem, by obejrzeć galę wręczenia nagród. Modelka postawiła tego wieczoru na burgundową kreację z gorsetem. Co ważne, był to pierwszy raz, gdy słynny aktor zabrał swoją ukochaną na tak ważną imprezę. 

DiCaprio i Ceretti zostali uchwyceni przez kamery podczas rozmowy. Para śmiała się również w czasie wystąpień prowadzących galę. Zarówno aktor, jak i modelka nie opublikowali żadnych wspólnych zdjęć. Od momentu ujawnienia, iż się spotykają, zachowują pełną prywatność. Przypomnijmy, że ten związek gwiazdora wywołał spore poruszenie w mediach, gdyż Vittoria jest jedną ze "starszych" partnerek DiCaprio. W 2026 roku aktor skończy 52 lata, podczas gdy modelka będzie świętowała 28. urodziny. 

 

Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti tworzą jedną z najpopularniejszych par show-biznesu. Stronią jednak od blasku fleszy

DiCaprio i Ceretti mają być razem już od 2023 roku. Po raz pierwszy zostali zauważeni wówczas razem w sierpniu, gdy paparazzi uchwycili na zdjęciach ich pocałunek w klubie nocnym Hï Ibiza. Co istotne, w tym samym roku modelka rozwiodła się z mężem - włoskim DJ-em i producentem muzycznym Matteo Millerim. Od początku nowa relacja gwiazdora przyciągała sporo uwagi. Internauci wypominali parze przede wszystkim wspomnianą różnicę wieku. Jak wiadomo jednak, DiCaprio w dużej mierze spotykał się w przeszłości jedynie z kobietami właśnie sporo młodszymi od siebie. 

