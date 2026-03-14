W czerwcu 2024 roku Ewa Gawryluk poinformowała fanów, iż wyszła za mąż. Wybrankiem znanej aktorki okazał się Piotr Domaniecki - trener bramkarzy piłki nożnej i nauczyciel wychowania fizycznego. Wcześniej przez ponad 20 lat Gawryluk była w związku z kolegą z branży, Waldemarem Błaszczykiem, z którym ma córkę Marię. W nowym wywiadzie aktorka i jej ukochany opowiedzieli więcej na temat swojej relacji.

Ewa Gawryluk szczerze różnicy wieku. "Żyjemy w czasach, w których króluje..."

W rozmowie z "Vivą!" poruszono kwestię różnicy wieku między Ewą Gawryluk i jej mężem, a także fakt, że relacje, w których kobieta jest sporo starsza od swojego partnera, wciąż wzbudzają duże zainteresowanie. - Nie metryka jest ważna, ale emocje i uczucia - zaznaczyła aktorka i podkreśliła, że w Polsce wciąż istnieje problem tego, że różnice wieku w związkach są źle postrzegane.

Żyjemy w czasach, w których króluje przyzwolenie na to, żeby mężczyzna był dużo starszy od partnerki. W drugą stronę to już jest sensacja. Między nami jest 16 lat różnicy

- dodała Gawryluk. Domaniecki zwrócił jednak uwagę, że w ich przypadku kwestia wieku nie jest na szczęście tak często podnoszona. - W show-biznesie palmę pierwszeństwa w tym zakresie dzierżą Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner. Dzięki nim nas o to nikt nie pyta - stwierdził z rozbawieniem mąż aktorki.

Tak Ewa Gawryluk poznała Piotra Domanieckiego. "Polajkował moje zdjęcie samolotowe"

Co ciekawe, Gawryluk i Domaniecki poznali się w dość nietypowych okolicznościach. Pierwszy raz mieli się zobaczyć na lotnisku. Aktorka opowiedziała więcej o początku ich znajomości w "Dzień dobry TVN". - Pomógł mi w jednej sprawie, ale jakoś nie przywiązywałam do tego uwagi. Odprowadził mnie do taksówki i później znalazł na Instagramie, polajkował moje zdjęcie samolotowe i przypomniał o sobie. Przez miesiąc korespondowaliśmy, zwracając się do siebie "pan", "pani". Dopiero po miesiącu się spotkaliśmy - wyjawiła gwiazda.

