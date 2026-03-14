Viki Gabor pod koniec 2025 roku znów znalazła się na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą sfery prywatnej, w której pojawił się dotąd nieznany młodzieniec, Giovanni. W sieci pojawiły się doniesienia o jej rzekomym ślubie, po tym jak Bogdan Trojanek - dziadek Giovanniego - opowiedział o ceremonii odbywającej się zgodnie z romską tradycją. Taki obrzęd nie ma jednak mocy prawnej w Polsce. Teraz wokalistka zaskoczyła śmiałą relacją na Instagramie.
Znana piosenkarka od czasu doniesień dotyczących jej życia uczuciowego, rzadko komentuje sprawy osobiste. Przez pewien okres była też mniej aktywna w mediach społecznościowych. Mimo to co jakiś czas publikuje wpisy, które wzbudzają zainteresowanie fanów. W piątkowy wieczór artystka zorganizowała na Instagramie popularną serię pytań i odpowiedzi. Jedno z nich dotyczyło jej samopoczucia. W odpowiedzi Gabor udostępniła krótkie nagranie z samochodu. Obok niej w kadrze pojawił się Giovanni.
Szczęśliwsza niż kiedykolwiek
- obwieściła wokalistka. Wygląda na to, że wszystko się układa w jej relacji. Ciekawe, czy w przyszłości piosenkarka zechce udzielić więcej szczegółów na ten temat. Warto zaznaczyć, że do tej pory robił to Bogdan Trojanek.
Bogdan Trojanek w rozmowie z "Faktem" mówił, że kwestie związane z ewentualnym weselem dwójki pozostają sprawą rodziny i wynikają z przywiązania do romskiej tradycji. Gabor ma nie mieć dużego wpływu na organizację uroczystości. - Nie ma takiej opcji. To my decydujemy, rodzina. Nie ma takiej możliwości. A dlaczego oni mają nie chcieć tradycyjnego romskiego wesela? My nikomu do rodzinnych tradycji i decyzji nie zaglądamy, ale sami trzymamy się naszego niepisanego prawa zwyczajowego. Nam jest z tym dobrze i to jest najważniejsze – tłumaczył.
W jego ocenie zarówno Giovanni, jak i Viki Gabor dorastali w tej kulturze, dlatego taki obrzęd nie byłby dla nich niczym zaskakującym. – Mój wnuk i Viki Gabor wychowani są w tej tradycji. Co może ich powstrzymać przed tym, żebyśmy zrobili im wesele? Dlatego że są znani? Nic nie ma na to wpływu. (…) Viki jest normalną dziewczyną. Ja z nimi codziennie rozmawiam - uzupełnił Trojanek.