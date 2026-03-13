Beata Tadla jako dziennikarka i kobieta biznesu nie chciała tracić czasu na nieudane randki. Zależało jej na poznaniu partnera, który wie, czego chce i jest gotowy na dojrzały związek. Z pomocą przyszła swatka, która przedstawiła Tadli Michała Cebulę. Na początku żadna ze stron nie wyobrażała sobie związku na odległość. Jedno spotkanie zmieniło wszystko.

Beata Tadla poznała obecnego męża dzięki swatce. Tego oczekiwała

- Samotność jest straszna. Niektórzy nie potrafią być sami - zaczęła dziennikarka, opowiadając kulisy poznania z mężem dzięki swatce. Wiedziała, że nie chce być dłużej singielką i jednocześnie pragnęła jakościowej relacji. - Gorszy od samotności jest bylejaki związek - dodała. Przedstawiła swoje oczekiwania swatce i zaznaczyła, że chce, aby jej potencjalny partner był również z Warszawy. Michał Cebula podczas rozmowy wstępnej również przekazał, że zależy mu, aby przyszła partnerka była ze Szczecina bądź Poznania. - Po czym otrzymałem genialną ofertę z panią z Warszawy. Mówiłem, że nie, absolutnie. Na coś się umawialiśmy... - opowiedział w TVP2. Był wówczas przekonywany, że "miłość nie zna granic". Zaufał ekspertom i w ten sposób ma dziś szczęśliwe małżeństwo. Cebula postanowił przeprowadzić się do stolicy po dwóch miesiącach znajomości z dziennikarką. - Mężczyzna jak chce, to może i potrafi! - skomentowała zadowolona dziennikarka.

Tadla wspomniała w rozmowie, że korzystanie z usług swatki powinno być dyskretne. Nie chciała, aby wyszło na jaw, że jako znana dziennikarka szuka miłości. Przekazała na wizji, że nie każde biuro jest warte uwagi i nie każde dobrze wykonuje swoją pracę. - Jest to usługa dla osób bardzo świadomych, gotowych do poważnego związku, a nie szukających powierzchownych relacji - przekazała. -Chciałam mężczyznę, który ma swój sukces i dziecko. Dla mnie to było ważne, żeby wiedział, że jest taki rodzaj odpowiedzialności - dodała.

Beata Tadla tak postrzega korzystanie ze swatek. "Szukamy dwóch całości"

Dziennikarka zauważyła, że coraz więcej osób przekonuje się do swatek, a nie do korzystania z aplikacji randkowych. - Wracamy do tego co jest pierwotne, potrzebne i bliskie człowiekowi. [...] Bycie offline jest kompetencją przyszłości - wyznała dziennikarka. Dodała następnie, jakim osobą pomagają swatki. - Szukamy dwóch całości, nie [jesteśmy tam - przyp. red.] po to, żeby się na kimś uwiesić - powiedziała pod koniec.