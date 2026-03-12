Powrót na stronę główną

Turkot nie szczędziła czułości ukochanemu po gali Orłów. Kim jest jej wybranek? Dobrze go znacie

Agata Turkot otrzymała statuetkę najlepszej aktorki na tegorocznej gali Orłów za film "Dom dobry". Nie świętowała sama. Okazało się, że jej wybrankiem jest znany aktor.
Agata Turkot, Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Agata Turkot dała się poznać jako popularna polska aktorka. Zasłynęła przede wszystkim w produkcji "Dom dobry", gdzie swoją rolą zdobyła uznanie widzów. Za występ w filmie otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki na tegorocznej gali Orłów. Turkot w formacie wciela się w kobietę, która jest ofiarą przemocy domowej. W prawdziwym życiu aktorka ma jednak dużo powodów do radości. Zwycięstwo na wydarzeniu świętowała za swoim ukochanym. Wyszło na jaw, że jej wybrankiem jest znany aktor.

Agata Turkot pokazała ukochanego. Nie szczędziła czułości

Kilka lat temu w mediach było głośno o związku aktora Mateusza Króla z Laurą Breszką. Obecnie jednak wiele wskazuje na to, że w jego życiu uczuciowym pojawił się nowy rozdział. Jak donosi serwis Pudelek, podczas jednej z ostatnich gal Mateusz Król pojawił się w towarzystwie Agaty Turkot. To właśnie on jest jej nowym wybrankiem. Para spędzała wspólnie czas, trzymając się za ręce i chętnie pozując razem do zdjęć na ściance.

Aktor nie ukrywał również dumy z osiągnięcia swojej partnerki. Na InstaStories opublikował wspólną fotografię z Agatą Turkot, do której dołączył gratulacje z okazji zdobycia nagrody. Po gali para nie szczędziła sobie uczuć. Warto też dodać, że Mateusz Król w najbliższym czasie pojawi się w nowej produkcji. Widzowie już niedługo będą mogli zobaczyć go w serialowej adaptacji powieści "Lalka" przygotowywanej przez Netflix. Spodziewaliście się tego, że Turkot i Król są razem?

Agata Turkot w filmie "Dobry dobry" zaskoczyła każdego. Aktorka pokazała ujęcia zza kulis

Agata Turkot w grudniu 2025 roku opublikowała wpis dla swoich fanów w sieci na temat filmu "Dom dobry". Aktorka podziękowała widzom za zainteresowanie produkcją i podzieliła się krótką refleksją. "Dom dobry sen zły. Dziękuję wszystkim Wam, którzy weszliście do naszego Domu, sporo Was, ale pomieścimy się, na spokojnie" - napisała w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączyła również kilka zdjęć z planu filmu.

Na jednej z fotografii widać Agatę kucającą obok włazu do szamba, z którego wyłania się Tomasz Schuchardt. Kadr został uchwycony podczas realizacji jednej z finałowych scen produkcji, uznawanej za jedną z najbardziej poruszających i wstrząsających w całym filmie. "To była straszna scena. Nie zapomnę jej nigdy", "Mam ciarki na samą myśl", "Całą noc nie mogłam spać" - pisali fani. ZOBACZ TEŻ: Top fryzury gali Orłów. Ekspert: Klimat jak u najbardziej stylowych paryżanek

