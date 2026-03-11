Cezary Pazura i Radosław Pazura są jednymi z najpopularniejszych braci w polskim show-biznesie. Pierwszy z wymienionych jest siedem lat starszy. Pomimo tego, że panowie są dobrze znani w przestrzeni medialnej i są aktorami, wiele wskazuje na to, że obecnie nie mają bliskiej relacji. Żony braci też to potwierdziły. "Widziałam ich parę razy w życiu, więc ciężko mówić o kontakcie" - wyznała Edyta Pazura, mówiąc o szwagrze i jego ukochanej. "Kontakt jakiś jest" - komentowała z kolei, Dorota Chotecka, żona Radosława. Kilka lat temu doszło do zaskakującej sytuacji. W 2020 roku mężczyźni opublikowali wspólne nagranie, a teraz przypomniał je Cezary.

Cezary i Radosław Pazurowie nagrali wspólny filmik! Teraz przypomniał o nim jeden z nich

Cezary i Radosław Pazurowie praktycznie nigdy nie pokazują się razem publicznie. Kilka lat temu jednak na facebookowym profilu jednego z panów pojawiło się ich wspólne nagranie. Cezary chciał namówić brata, aby ten wystąpił u niego na kanale na YouTube. - Ściągam nakrycie głowy, bo chylę czoła przed moim bratem Radosławem. To jest brat Radosław Pazura, proszę państwa! Po raz pierwszy sparowano nas razem przed kamerą i wreszcie mogę zagrać z bratem. Tyle lat na to czekałem - słyszymy. 10 marca 2026 roku Cezary postanowił ponownie udostępnić wideo na swoim profilu.

W nagraniu Cezary Pazura od razu dodał, że fani cały czas pytają o jego brata i chcą ich zobaczyć razem. - Nie mogę tyle razy odpowiadać na jedno powtarzające się pytanie: "Czy i kiedy będziesz u mnie gościem na kanale?". Specjalny odcinek z bratem. Wszyscy chcą brata poznać. Chcą naprawdę bardzo i są naprawdę ciekawi. Ja w sumie też - wyznał. Radosław Pazura nie krył śmiechu. Od razu odparł, że przyjmuje zaproszenie, bo "nie ma wyjścia". Oglądaliście ten odcinek?

Cezary i Radosław Pazurowie razem na wideo. Nie do wiary, jakie słowa padły

Cezary Pazura i Radosław Pazura na wspomnianym wideo zgodnie stwierdzili, że bardzo się różnią. Pierwszy z wymienionych przytoczył słowa autora sztuki Teatru Telewizji, gdzie grali razem. - To, co powiedział autor sztuki, że "to jest cudowne, że jesteście z jednej matki, z jednego ojca, a dwaj różni ludzie". I teraz uwaga. Macie napisać w komentarzach, który to Radek, a który to Czarek, bo my jesteśmy nie do rozpoznania - mówił. Radosław Pazura dodał, że fani muszą też napisać, który jest przystojny. Cezary z uśmiechem stwierdził, że "jasne, że obaj".

- Kocham go. On jest inteligentny i bystry. (...) Ale myślę, że dużo mamy pomieszanych cech. Tak naprawdę dużo mamy cech z naszych rodziców. Wiesz o tym? - zapytał Radosław. - Wiem. Widzę to. Ty jesteś ojciec, a ja jestem matka - ocenił Cezary. - Ja nie raz widzę dużo Czarka w sobie, ale siebie w Czarku nie - stwierdził jego brat.