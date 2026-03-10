Tomasz Schuchardt ma za sobą naprawdę intensywny rok. We wrześniu na Disney+ zadebiutował serial "Breslau", w którym aktor wcielił się w komisarza próbującego rozwikłać zagadkę brutalnego morderstwa. W listopadzie mogliśmy go zobaczyć w nagradzanym "Heweliuszu" i w filmie "Dom Dobry". To właśnie rolę w produkcji Wojciecha Smarzowskiego doceniła Polska Akademia Filmowa. Odbierając Orła, aktor podziękował swojej ukochanej.

Tomasz Schuchardt odebrał Orła i zwrócił się do żony

- Chciałbym podziękować najbardziej na świecie mojej żonie i temu, że mogę się bawić w sztukę dzięki niej. Największe nagrody to dwie córki, które mi dała, więc to jest dla mnie najważniejsze - powiedział aktor. Chwilę później kamera zrobiła zbliżenie na twarz ukochanej Schuchardta, która nie kryła wzruszenia. Aktor od lat tworzy szczęśliwy związek z Kamilą Kuboth-Schuchardt, która również działa w branży filmowej. Widzowie mogą kojarzyć ją z takich produkcji jak: "Ach śpij kochanie", "Volta" czy "Bodo".

Para poznała się na studiach. Uczucie między nimi zrodziło się wyjątkowo szybko. "Tomek spodobał mi się od początku. Poznałam go jako szefa "fuksówki" w PWST, na której odgrywał rolę greckiego boga Zeusa. (...) Pamiętam, jak szłam z kolegą z roku po krakowskim rynku, byliśmy przebrani w kolorowe fuksówkowe szaty. Natknęliśmy się na Tomka. Zachowawczo spuściłam wzrok (...) a on podszedł, lekko podniósł rondo mojego kapelusza i rzekł: "Fuksica ma piękne oczy. Niech fuksica ich nie chowa!". Ależ miałam wtedy miękkie kolana, a serce łomotało mi jak szalone!" - opowiadała Kamila Kuboth-Schuchardt w rozmowie z magazynem "Pani".

"Dom Dobry" zdobył aż pięć Orłów. Wojciech Smarzowski zwrócił się do kobiet

Produkcja Wojciecha Smarzowskiego zwyciężyła w kategoriach: najlepsza główna rola kobieca (Agata Turkot), główna rola męska (Tomasz Schuchardt), muzyka (Mikołaj Trzaska), reżyseria oraz najlepszy film. - Samemu można namalować obraz, napisać wiersz albo np. pomodlić się o rozdział Kościoła od państwa. Film jest pracą zbiorową. Chciałem podziękować wszystkim kobietom, które mi zaufały i podzieliły się kawałkiem swojego życia. Tak powstał scenariusz. Chciałem podziękować aktorom - Agacie, Tomkowi, wszystkim aktorom, ekipie, z którą miałem przyjemność pracować (...), koproducentom, dystrybutorowi, mojej żonie za to, że jest - mówił reżyser.