Alicja Szemplińska wygrała polskie preselekcje, o czym dowiedzieliśmy się 8 marca z "Pytania na śniadanie". Sama zainteresowana nie kryje entuzjazmu nadchodzą przygodą, dzięki której ma szansę dotrzeć do nowych odbiorców. W związku z tym, że zainteresowanie Szemplińską rośnie, wielu zaczęło interesować się jej sferą prywatną. Co wiadomo na ten temat?

Alicja Szemplińska związała się z raperem. Co za duet

Okazuje się, że wokalistka dzieli muzyczną pasję z ukochanym, którym jest raper Hodak, czyli Łukasz Hodakowski. Raper i autor tekstów zdobył rozpoznawalność kilka lat temu dzięki albumom "Custom" i "Zapach zimy i papierosów", nagranym z producentem 2K. Swoje pierwsze kroki stawiał na kanale NNJL, a dziś chętnie współpracuje z innymi artystami – w tym ze swoją obecną partnerką.

Szemplińska współpracuje z Hodakiem już od dawna. Ich debiut był w 2021 roku, kiedy wydano utwór "Spójrz". Później repertuar został zasilony kawałkami "Napraw mnie" oraz "w co ty dzisiaj grasz?". Owoce współpracy muzyków są doskonale znane polskim słuchaczom, jednak nie wiemy za wiele o ich prywatnej relacji. W social mediach skupiają się na aktywności zawodowej. W sieci natomiast nie brakuje wspólnych zdjęć Szemplińskiej i Hodaka, które zresztą znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Alicja Szemplińska ćwiczy przed Eurowizją. Nie zabraknie w konkursie Izraela

Wielu artystów sprzeciwia się udziałowi muzykom z Izraela w Eurowizji z uwagi na trwający konflikt tego kraju z Iranem. Poskutkowało to nawet wycofaniem się kilku państw z rywalizacji. Jak na tę kontrowersyjną sprawę patrzy Alicja Szemplińska? O tę kwestię zapytał ją Pudelek. - Ja widzę się jako artystka, która bierze udział w konkursie dla muzyki, bo powinno to być święto muzyki. Moja piosenka jest apelem, manifestem wolności i uważam, że my jako artyści nie powinniśmy się wstydzić. Wiemy, kto się powinien wstydzić. Jestem absolutnie przeciwna wojnie i stoję za prawami człowieka. To jest mój statement w tej sprawie - odpowiedziała wokalistka.