Jan Holoubek dopiero niedawno zdecydował się jednak opowiedzieć szczerze o swoim związku. Okazuje się, że na początku wcale nie przepadał za Magdaleną Różczką. Holoubek zrezygnował z pracy na planie serialu "Lekarze", ponieważ nie potrafił zaakceptować ciągłych spóźnień aktorki. Uczucie pojawiło się dopiero po pewnym czasie, gdy spotkali się przypadkiem poza planem, w zupełnie prywatnych okolicznościach.

Jan Holoubek szczerze o relacji z Magdaleną Różczką. Start nie był oczywisty

Miłość od pierwszego wejrzenia? W przypadku tej dwójki nie ma mowy o takim scenariuszu. Nie dogadywali się dobrze na początku relacji. "Od pierwszego spotkania bardzo się nie polubiliśmy" - wyznał Jan Holoubek w dłuższym wywiadzie "Między światłem a cieniem". Operator początkowo nie mógł znieść braku dyscypliny u aktorki w pracy. "Magda następne odcinki kręciła już beze mnie. Dopiero po jakimś czasie spotkałem ją zupełnym przypadkiem, poza planem i zakochałem się. Bardzo mi zaimponowała (…). Bo jest czułą osobą, jest nastawiona na dawanie, a nie na branie. Jest dobrym człowiekiem i okazuje to ludziom" - przekazał operator.

Co ciekawe, w 2018 roku Holoubek zaproponował aktorce rolę w autorskim serialu "Rojst", ale ta odmówiła, mimo że już byli parą. Różczka wytłumaczyła tę kwestię "Wysokim Obcasom". "Zawsze czuję paniczny strach, czy podołam roli, a wtedy doszła jeszcze nasza relacja, która była dla mnie zbyt ważna, żeby ją narażać, gdyby się okazało, że w pracy będzie nam ze sobą niedobrze" - przekazała gwiazda. Podjęła się współpracy z partnerem dopiero po dwóch latach od premiery "Rojsta".

Jan Holoubek ma z Różczką pasję. Może o niej rozmawiać bez końca

Reżyser uwielbia z ukochaną rozmawiać na tematy prywatne i zawodowe. "Z kim mam o tym rozmawiać jak nie z nią. Magda jest moją najlepszą przyjaciółką. Z nikim nie spędzałem wcześniej tyle czasu co z nią. To wspaniała osoba do bycia razem, do gadania, śmiania się" - wyznał Holoubek. Co ciekawe, Różczka przed związaniem z operatorem, była żoną Michała Marca, z którym doczekała się córki Wandy.