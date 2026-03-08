Rafał Brzoska i Omenaa Mensah są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2019 roku i chętnie pokazują w sieci swoje życie prywatne. Nie jest tajemnicą, że Rafał Brzoska i Omenaa Mensah kochają podróże, a kadry z najnowszej wyprawy właśnie trafiły do sieci.

Rafał Brzoska opublikował zdjęcia z podróży na Sri Lankę. "Taki malutki prezent"

Z okazji Dnia Kobiet Rafał Brzoska zabrał Omenę Mensah na Sri Lankę. Biznesmen pochwalił się kadrami, na których wspólnie spacerowali, jeździli na rowerach i poznawali lokalne zwyczaje. - Ale ty pięknie wyglądasz, moja królowa, śliczna - mówił na jednym z nagrań zakochany Rafał Brzoska. W opisie nagrań i zdjęć przedsiębiorca wspomniał o szczegółach wyprawy i złożył obserwatorkom życzenia z okazji Dnia Kobiet. "Taki malutki prezent na Dzień Kobiet dla Omenki, trzydniowa wyprawa na Sri Lankę. (...) Najlepszego z okazji tego pięknego dnia dla wszystkich pań. Bez was nasze facetów życie byłoby beznadziejne" - czytamy.

Pod publikacją pojawiło się bardzo dużo komentarzy od zachwyconych internautów. "Piękni wy", "Super prezent", "Piękna i autentyczna relacja, świadomość w sercu daje dojrzałą miłość", "Cudowni", "Miło popatrzeć, jak wygląda prawdziwa miłość", "Tyle pozytywnej energii", "Wszystkiego najlepszego", "Piękna para" - pisali.

Dominika Serowska z życzeniami w Dzień Kobiet. Wspomniała o "jadzie"

Porozmawialiśmy z Dominiką Serowską, która podzieliła się z nami życzeniami oraz refleksjami z okazji Dnia Kobiet. - Chciałabym życzyć nam, kobietom, żeby każda z nas miała okazję celebrować ten dzień tak, jak lubi, i żebyśmy chociaż ten jeden dzień w roku dały sobie przestrzeń i oddech, i nie syczały jadem, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnie. W idealnym świecie mogłoby to trwać wiecznie, ale wszyscy wiem, że jutro i tak sytuacja wrócić do normy, zróbmy sobie prezent wzajemnie, tego jednego dnia. Najlepszego! - powiedziała ukochana Marcina Hakiela w rozmowie z Plotkiem.