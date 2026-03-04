Tomasz Karolak i Viola Kołakowska poznali się w 2006 roku na planie serialu. Doczekali się razem dwójki dzieci - 18-letniej Leny i 13-letniego Leona. Para się zaręczyła, ale nigdy nie zdecydowali się na sformalizowanie związku. Ich relacja przez lata była niezwykle burzliwa, a pod koniec zeszłego roku usłyszeliśmy, że się rozstali. Aktor zapewniał w wywiadzie, że to ostateczny koniec. Okazuje się, że Karolak i Kołakowska wrócili do siebie. Podobno wszystko zmierza w dobrą stronę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kupicha odniósł się do głośnej reklamy piwa z Karolakiem. Mówi o skrajnościach i "aferce"

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska znowu razem. Wszystko potwierdza menedżer

W październiku zeszłego roku Kołakowska wyprowadzała się od Karolaka. Aktor w rozmowie z Żurnalistą mówił o definitywnym zakończeniu relacji z partnerką. - Rozstaliśmy się ze sobą raz na zawsze. Powrotów już nie będzie - deklarował w grudniu zeszłego roku. W lutym pojawiły się jednak przesłanki, jakoby ta dwójka ponownie miała się ku sobie. "Żartowali i uśmiechali się do siebie, sprawiając wrażenie, jakby czuli się w swoim towarzystwie bardzo swobodnie" - informował "Super Express".

Kolejne wieści w sprawie Kołakowskiej i Karolaka zaskoczyły. Tygodnik "Na Żywo" twierdzi, że ponownie się zeszli. Menedżer aktora, Mikołaj Jakubowski, wyjawił, że "wszystko jest na dobrej drodze do tego, by było między nimi dobrze". Portal Pudelek skontaktował się z menedżerem, dopytując o szczegóły tej relacji.

To skomplikowana relacja, wyjątkowy temat. Wszystko zmierza jednak w dobrą stronę - ku odbudowie relacji rodzinnych. W planach są wspólne wyjazdy i pełne skupienie na rodzinie. To dorośli ludzie o trudnych charakterach, ale po obu stronach widać wyraźne dążenie do stabilizacji

- poinformował Jakubowski. Czy z tej mąki będzie jeszcze chleb?

Tomasz Karolak dla Violi Kołakowskiej porzucił inną aktorkę

Gdy Karolak poznał Kołakowską na planie "Kryminalnych". "Zrobiła na mnie oszałamiające wrażenie. Byłem przekonany, że jestem niegodny tak pięknej kobiety" - przyznał aktor na łamach "Vivy!". Wówczas związany był z Magdaleną Boczarską. To właśnie ją porzucił, by związać się z Kołakowską. "Przerwałem poprzedni związek w nieprzyjemny sposób, nie fair. Zapłaciłem za to. Nauczyłem się wtedy, że na czyimś nieszczęściu nie da się zbudować szczęścia. Wyrzuty sumienia rozwaliły mnie. Nie byłem w stanie stworzyć nowego związku" - przyznał Karolak.

Tomasz Karolak i Viola KołakowskaOtwórz galerię