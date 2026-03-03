W finale "Żony dla Polaka" Dorota nie wybrała Pawła ani Dawida, choć to oni byli do końca. Zamiast tego zadzwoniła do Marcina i wyznała, że chce dać ich relacji jeszcze jedną szansę. Spotkali się, potwierdzili wzajemną chemię, a rozmowa zakończyła się pocałunkiem. Po finale Dorota pojawiła się też na jego InstaStories. 2 marca uczestnik zdobył się na kolejne wyznanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora jasno o mówieniu o miłości

"Żona dla Polaka" i niespodziewane wyznanie Marcina. To nie uciszy plotek

Na profilu uczestnika pojawiło się zdjęcie radosnej Doroty na kanapie. Opatrzył je opisem, który wskazuje na to, że chemia między uczestnikami nie wygasła. "To, co wydarzyło się z Dorotą to czysty flow. Od pierwszej minuty nadawaliśmy na tych samych falach, a ta niesamowita chemia i zrozumienie bez słów sprawiły, że praca przy programie była czystą przyjemnością. Taki kontakt to rzadkość!" - zaznaczył Marcin.

Co więcej zdradził? "Pamiętajcie, że program był kręcony w okresie letnim. Ja i Dorota zostaliśmy przyjaciółmi. Mieliśmy fajny czas i z tego się cieszymy. To nasza wspólna decyzja, a reszta to już nasza prywatna sprawa – was nie dotyczy. Mamy stałe łącze oraz wspólne wibracje" - uzupełnił. Jest szansa na związek? Okazuje się, że wyjaśnienie tej kwestii zostało podane w kolejnej relacji Marcina. "Finał był prawdziwy. Dziś nie jesteśmy razem. Życie i odległość napisały swój scenariusz. Trzymamy za siebie kciuki i idziemy dalej z wdzięcznością" - uzupełnił uczestnik.

"Żona dla Polaka" z sukcesem oglądalności. Hit randkowy TVP?

Z racji zakończenia ostatniego sezonu, pora na podsumowanie jego wyników. Program był emitowany od 4 stycznia do 1 marca 2026 roku w niedziele. W tym czasie stacja TVP1 notowała średnio 7,97 proc. udziału w grupie 4+ oraz 5,45 proc. w 16–59. Najlepszy wynik – 1,02 mln widzów (z oglądalnością poza domem) – osiągnął odcinek "Żony dla Polaka" z 1 lutego.

Co ciekawe, w ubiegłym roku, emitowany wcześniej pod tytułem program "Żona dla Polaka. Chicago", gromadził średnio 1,02 mln widzów (bez oglądania poza domem) i był nadawany około godzinę wcześniej. Wówczas liczył 11 odcinków, a przez trzy ostatnie tygodnie pokazywano po dwa epizody z rzędu. Drugi sezon ma natomiast dziewięć odcinków.