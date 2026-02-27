Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron podbijali stołeczne salony i mogłoby się wydawać, że tworzą zgrany duet. Po ślubie powitali na świecie syna Leonarda i relacjonowali rodzinną sielankę. Okazało się jednak, że nie są sobie pisani na zawsze i aktualnie są w trakcie finalizowania rozwodu. Internauci wciąż nie wiedzą, dlaczego związek dobiegł końca. Kto z kim zerwał?

REKLAMA

Zobacz wideo Kubicka przed rozprawą rozwodową

Sandra Kubicka postanowiła przerwać milczenie. Wspomniała o Julii Wieniawie

Jak wiadomo, Aleksander Milwiw-Baron ma na koncie związki z wieloma przedstawicielkami polskiego show-biznesu. Jego byłą partnerką jest Julia Wieniawa, która po rozstaniu z muzykiem zachowała klasę i nie opowiadała o rozpadzie związku. Relacja nie trwała długo i zakończyła się bez dużego skandalu. Wokalistka i aktorka pogratulowała muzykowi narodzin syna, a tuż po ostatniej rozprawie rozwodowej... wysłała Kubickiej autorskie perfumy. Ten miły gest stał się pretekstem do tworzenia kolejnych komentarzy. Internauci wyjątkowo nie gryźli się w język pod jednym z postów Kozaczka na Instagramie. "Obie niedojrzałe i Baron je zostawił… żal mi tylko synka Leona – napisała jedna z internautek, dodając emotikony płaczu i złamanego serca" - napisano.

Komentarz nie został zlekceważony przez Sandrę Kubicką, która poczuła się wywołana do tablicy. Po raz pierwszy tak dosadnie wypowiedziała się na temat zakończenia związku. - To my go zostawiłyśmy - wyjaśniła krótko. Zaskoczeni?

Sandra Kubicka i Baron biorą rozwód. Wiadomo, kiedy odbędzie się kolejna rozprawa

Ostatnia rozprawa Kubickiej i Barona trwała zaledwie 15 minut. Wyrok nie zapadł i celebryci muszą jeszcze wytrzymać, nim oficjalnie przestaną być małżeństwem. Portal Plejada zdobył teraz informację na temat kolejnej rozprawy. "Na podstawie § 123 ust. 1 i 2 w zw. z § 93 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2514), informuję, że kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień 16 marca 2026 r. godz. 8.30" - przekazała specjalistka ds. informacji publicznej ze stołecznego sądu.