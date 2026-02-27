Sandra Kubicka wyszła za Aleksandra Barona 6 kwietnia 2024 roku. Celebryci jakiś czas temu postanowili zakończyć związek. Na pewno nie jest to dla nich przyjemny czas - medialne doniesienia głoszą, że wizyty tej dwójki w sądzie należą do nerwowych. Według Pudelka muzyk nie miał ochoty zamienić zdania z byłą partnerką. - Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą! - miał powiedzieć. Wiemy, że strony spotkają się w sądzie już w przyszłym miesiącu.

Sandra Kubicka rozwodzi się z Baronem. Muszą chwilę poczekać

Ostatnia rozprawa zajęła zaledwie 15 minut. Wyrok nie zapadł i celebryci muszą jeszcze wytrzymać, nim oficjalnie przestaną być małżeństwem. Teraz portal Plejada zdobył informację na temat kolejnej rozprawy. "Na podstawie § 123 ust. 1 i 2 w zw. z § 93 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2514), informuję, że kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień 16 marca 2026 r. godz. 8.30" - przekazała specjalistka ds. informacji publicznej ze stołecznego sądu.

"Fakt" z kolei porozmawiał z prawniczką Aleksandra Barona, która poinformowała, na czym zależy jej klientowi. "Dążymy do porozumienia, ugodowego zakończenia tego procesu i mamy nadzieję, że to tak się zakończy" - przekazała mecenas Anna Grabowska.

Baron o Sandzre Kubickiej

Sandra Kubicka w trakcie trwania rozwodu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Również Baron wciąż publikuje zdjęcia i wpisy na Instagramie. Pod jednym z jego najnowszych postów pojawiło się wiele komentarzy, w których użytkownicy nawiązali do jego rozstania z Kubicką. Jedna z internautek nie omieszkała wbić szpili celebrytce. "Podziwiam, że znosiłeś to wszystko. Od początku mi nie grała. Miałam nosa. Jak to mówią, wyszło szydło z worka" - napisała na profilu artysty. Baron postanowił na to zareagować. "Każdemu, a szczególnie Sandrze, życzę tylko dobrze" - odpisał krótko muzyk, dodając emoji białego serca.