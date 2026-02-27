25 lutego Aleksander Baron i Sandra Kubicka spotkali się w Sądzie Okręgowym w Warszawie z powodu rozprawy rozwodowej. Para wyszła z sali rozpraw po zaledwie 15 minutach. Jak się okazało, nie doszli do porozumienia i będą musieli ponownie pojawić się w sądzie w marcu. Więcej pisaliśmy o tym w artykule: "Co dalej z rozwodem Kubickiej i Barona? Prawniczka muzyka komentuje". 26 lutego Baron zamieścił w mediach społecznościowych wymowny komentarz, w którym nawiązał do Kubickiej.

Tego Aleksander Baron życzy Sandrze Kubickiej. Jasno odpowiedział internautce

Baron należy przy tym do grona dość aktywnych w sieci gwiazd. Także w czasie trwania rozwodu, muzyk wciąż publikuje zdjęcia i wpisy w mediach społecznościowych. Pod jednym z jego najnowszych postów pojawiło się wiele komentarzy, w których użytkownicy nawiązali do jego rozstania z Kubicką. Jedna z internautek nie omieszkała wbić szpili modelce. "Podziwiam, że znosiłeś to wszystko. Od początku mi nie grała. Miałam nosa. Jak to mówią, wyszło szydło z worka" - napisała na profilu artysty. Baron postanowił na to zareagować.

Każdemu, a szczególnie Sandrze, życzę tylko dobrze

- odpisał krótko muzyk, dodając emoji białego serca. Czy więc faktycznie uda mu się niebawem dogadać z byłą partnerką w sądzie? Wkrótce się przekonamy.

Aleksander Baron wspomniał o synu. Zareagował na inny komentarz w mediach społecznościowych

Co ciekawe, wspominany komentarz nie był jedynym, który Baron w ostatnim czasie zamieścił na swoim profilu. Artysta odpisał również innej internautce, która w swoim wpisie wspomniała o synu pary - Leosiu. "Wszystkiego dobrego dla waszej trójki. Syna macie super. Jak on mówi wooow, to aż serce się raduje. Mimo rozstania dbajcie o siebie zawsze" - przekazała kobieta. Muzyk podkreślił w odpowiedzi, jak ważne jest dla niego dziecko. "Nasz syn to najpiękniejsze i najważniejsze, co nas w życiu spotkało" - skomentował niżej. Więcej odpowiedzi Barona na wpisy użytkowników znajdziecie w artykule: "Baron przeczytał komentarz o rodzinie. 'Wszystkiego najlepszego dla waszej trójki'. Tak zareagował".