Gawęda zabrała głos na temat rozwodu. To dlatego rozstała się z mężem

Dominika Gawęda przez osiem lat była w związku z Maciejem Szczepanikiem, członkiem zespołu Pectus. Para poznała się jeszcze w 2014 roku i przez pewien czas zachowywali informacje o swojej relacji w tajemnicy. W czasie małżeństwa również dbali o prywatność. We wrześniu 2025 roku ogłoszono jednak, że Gawęda i Szczepanik nie są już razem. W nowym wywiadzie wokalistka Blue Cafe ujawniła więcej informacji na ten temat.

Dominika Gawęda otworzyła się w temacie rozwodu. "Przestaliśmy ze sobą rozmawiać"

- Za mną trudne doświadczenia. Życie prywatne zmieniło się o 180 stopni. Rozstałam się, rozwiodłam się i to rzeczywiście był taki trudny czas dla mnie. (...) Ja pamiętam taki moment, kiedy się obudziłam i stwierdziłam, że nie jestem szczęśliwa - wyznała w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem ze Świata Gwiazd Gawęda. Artystka opowiedziała również o powodach rozstania ze Szczepanikiem. Jak się okazało, wraz z upływem lat, para zaczęła się od siebie po prostu oddalać.

Wydaje mi się, że spotkaliśmy się na podobnym poziomie emocjonalnym i życiowym. Później gdzieś to zaczęło się delikatnie rozjeżdżać. Tak naprawdę takie rzeczy się dzieją. (...) Przestaliśmy ze sobą rozmawiać i przestaliśmy słuchać siebie nawzajem

- wyjaśniła gwiazda. Gawęda podkreśliła jednak, że ich rozstanie przebiegło w spokojnej atmosferze, a decyzja o rozwodzie została podjęta wspólnie.

Tak Dominika Gawęda radzi sobie po rozwodzie. "Uzdrowienie to jest proces"

W styczniu bieżącego roku Gawęda pojawiła się również w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedziała o swojej nowej piosence "Remedium". Utwór bezpośrednio nawiązuje do zmian w życiu artystki oraz radzenia sobie z trudnymi przeżyciami. - "Remedium" jest o drodze do uzdrowienia, o poszukiwaniu siebie, o nowym początku, o nadziei i sile wewnętrznej - skomentowała w programie, nie kryjąc, że odnosi się m.in. do kwestii rozwodu. - Myślę, że zaczęłam nowy etap swojego życia. Uzdrowienie to jest proces. (...) Czasem to uzdrawianie nie ma końca, ale kiedyś trzeba w końcu być szczęśliwym. Ja jestem na dobrej drodze - dodała gwiazda.