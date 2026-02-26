Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu rozpoczęli swój długo wyczekiwany miesiąc miodowy - cztery miesiące po ślubie. Para wypoczywa w Egipcie i - podobnie jak podczas wcześniejszych podróży - chętnie dzieli się swoimi wrażeniami na Instagramie.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wypoczywają w Egipcie. W sieci pojawiły się romantyczne kadry

Gwiazda "M jak miłość" regularnie relacjonuje w mediach społecznościowych kulisy swojego miesiąca miodowego. Aktorka dzieli się nie tylko romantycznymi momentami z mężem, ale także pokazuje odwiedzane atrakcje. Szczególne wrażenie zrobiła na niej wizyta w muzeum w Gizie. "Miesiąc miodowy - część pierwsza. (...) Kochani, czy może być bardziej mistyczne miejsce niż świat starożytności? Właśnie podróże są dla mnie inspiracją w tworzeniu nowych zapachów" - napisała Cichopek, nawiązując do swojej linii perfum.

Na jej profilu pojawiły się liczne zdjęcia i nagrania eksponatów z muzeum. Cichopek podkreśliła, że miejsce to całkowicie zmienia stereotyp o nudnych muzeach. "Mówią, że muzea są nudne... tymczasem w Egipcie powstało miejsce, które absolutnie temu przeczy" - dodała. Nie zabrakło też romantycznych ujęć z mężem oraz zdjęć uwieczniających chwile relaksu przy basenie. Ujęcia z podróży poślubnej Kurzajewskiego i Cichopek zobaczycie w naszej galerii:

Katarzyna Cichopek wyjaśniła, dlaczego ich podróż poślubna została przesunięta

Tuż przed wylotem w podróż poślubną Katarzyna Cichopek wyjaśniła w rozmowie z Plejadą, że przesunięcie wyjazdu było spowodowane przede wszystkim obowiązkami zawodowymi. - Mamy co weekend wydania "halo tu polsat", które nas obligują do tego, żebyśmy byli na miejscu. Marzymy o tym, żeby polecieć daleko, więc potrzebujemy trochę więcej czasu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Długo czekaliśmy, żeby nastąpił ten dzień, więc teraz poczekamy na przepiękną wymarzoną podróż poślubną - tłumaczyła.

Wygląda na to, że w końcu udało im się zrealizować długo wyczekiwane marzenie o podróży poślubnej. Oprócz zdjęć z wizyty w muzeum w Gizie, para podzieliła się także ujęciami swojego pokoju hotelowego.