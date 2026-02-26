25 lutego Sandra Kubicka i Aleksander Baron spotkali się w sądzie z powodu rozprawy rozwodowej. Jak relacjonowały media, atmosfera miała być napięta. Okazało się, że małżonkowie będą musieli raz jeszcze pojawić się w sądzie w marcu, gdyż nie doszli do porozumienia. Choć w ostatnich latach Kubicka i Baron tworzyli jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie, mało kto wie, ile wynosi ich różnica wieku.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron rozwodzą się. Tyle wynosi między nimi różnica wieku

Przypomnijmy, że Kubicka i Baron poznali się jeszcze w 2015 roku. Uczucie narodziło się między nimi dopiero jednak w 2021 roku, gdy wpadli na siebie po latach. "Na pewno przeszliśmy sobie przez myśl nie raz, ale nie patrzyliśmy na siebie w ten sposób, pod kątem związku i miłości. Nie byliśmy na siebie gotowi. Teraz jest czas na nas. Przyciągnęliśmy siebie myślami" - komentowała wówczas w mediach społecznościowych modelka.

Para stanęła na ślubnym kobiercu w kwietniu 2024 roku, a krótko potem na świat przyszedł ich syn Leoś. Choć przez wielu ich związek był uważany za idealny, w marcu 2025 roku celebrytka ogłosiła nagle, że planują rozwód. W tym samym roku wniosek w sądzie został jednak wycofany. Jak wiemy, po kilku miesiącach para ostatecznie i tak się rozstała.

Jak wiadomo, Baron jest przy tym starszy od Kubickiej. Muzyk urodził się w grudniu 1983 roku, podczas gdy modelka przyszła na świat w styczniu 1995 roku. Dzieli ich więc nieco ponad 11 lat różnicy.

Tak Sandra Kubicka i Aleksander Baron zachowywali się w sądzie. Padły zaskakujące słowa

Wspominana rozprawa odbyła się w środę 25 lutego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Małżonkowie mieli spotkać się na sali o godzinie 8.30. Według relacji redakcji Pudelka, na sądowym korytarzu od rana zgromadziły się tłumy reporterów i dziennikarzy. To właśnie im udało się zauważyć, że Baron miał wejść do gmachu bocznym wejściem w towarzystwie ochrony. Co ważne, reporterom udało się również usłyszeć, co muzyk powiedział w pewnym momencie do Kubickiej. - Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą! - krzyknął rzekomo rozemocjonowany Baron do modelki.